Elektrische Mercedes-Benz GLC opent vanaf ruim €72.000 aanval op BMW iX3

Versus BMW iX3

18
Mercedes-Benz GLC EQ
Lars Krijgsman

De prijzen van de splinternieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie zijn bekend. In de configurator op de Nederlandse website van Mercedes-Benz duikt de elektrische SUV op met een vanafprijs van ruim €72.000.

De Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie kost in Nederland minimaal €72.631. Voor dat geld rijd je de elektrische Mercedes-Benz GLC als vierwielaangedreven 400 4Matic in Business Solution-uitvoering. De SUV is er ook als Business Solution Luxury (€73.841), als Business Solution AMG (€76.987) en als speciale Launch Edition. De enige gratis 'kleur' is voorlopig Kosmoszwart.

Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je vooralsnog altijd twee samen 489 pk sterke elektromotoren en een 94-kWh accu. De elektrische GLC - die wat techniek betreft niets met de GLC-met-verbrandingsmotoren gemeen heeft - sprint vanuit stilstand in 4,3 seconden naar de 100 km/h, haalt een snelheid van maximaal 210 km/h en perst tot 673 kilometer uit zijn accu. Snelladen kan met 330 kW.

En de BMW iX3?

De vanafprijs van ruim €72.000 ligt iets boven die van de eveneens fonkelnieuwe BMW iX3. De BMW iX3 is er vanaf €70.501 als 50 xDrive. De BMW iX3 50 xDrive heeft twee samen 469 pk sterke elektromotoren en is daarmee iets minder potent dan de elektrische GLC. Dat levert ook een iets minder rappe 0-100-sprint van 4,9 seconden op. De grotere 108,7-kWh accu geeft de BMW wel een grotere actieradius. De SUV komt tot 805 kilometer ver zonder bij te laden. Een flink verschil. Daarbij kan de BMW iX3 ook rapper DC-laden, met een snellaadvermogen van 400 kW. Verder is de BMW iX3 minder zwaar. Hij legt 2.360 kilo in de schaal, waar de Mercedes-Benz 2.535 kilogram weegt. De Mercedes-Benz mag op zijn beurt meer trekken (2.400 kilo versus 2.000 kilo voor de BMW) én heeft een grotere bagageruimte (570 liter versus 520 liter voor de BMW).

Vanafprijzen Mercedes-Benz

VermogenAccuActieradiusGewichtTrekgewichtBagageruimteVanafprijs
BMW iX3 50 xDrive469 pk - 645 Nm108,7 kWh805 kilometer2.360 kilo2.000 kilo520 liter€70.501
Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie 400 4Matic489 pk - 800 Nm94 kWh673 kilometer2.535 kilo2.400 kilo570 liter€72.631
