De Mercedes-Benz EQC is niet meer. Deze elektrische Mercedes-Benz GLC is zijn opvolger. De elektrische Mercedes-Benz GLC heet voluit 'GLC met EQ-technologie' maar deelt helemaal niets met de brandstof-SUV waar hij het gros van zijn naam mee deelt.

Highlights Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie

Opvolger EQC

Heet GLC, maar staat op (volledig nieuw) EV-platform

Tot ruim 700 kilometer bereik

Kort nadat de fonkelnieuwe BMW iX3 debuteerde, trekt Mercedes-Benz het doek van het model waarmee het merk die iX3 wil jennen. Dit is de nieuwe Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie. Jawel, dus niet EQC. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden is de GLC met EQ-technologie géén elektrische versie van de GLC-met-verbrandingsmotoren zoals voorganger EQC dat - met een aangepaste koets - wel was. Net zoals de nieuwe BMW iX3 weinig meer dan een deel van zijn naam met de X3 deelt en op een eigen EV-platform is gebouwd, troont ook de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie op een splinternieuw EV-platform dat niets met de basis van de GLC te maken heeft.

Nu dat uit de lucht is, kunnen we het hebben over wat de elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie te bieden heeft. Allereerst: nieuw design. Mercedes-Benz noemt het model "[...] de eerste productieauto die de doorontwikkelde Mercedes-Benz designtaal van sensuele puurheid laat zien." De elektrische GLC is direct als moderne Mercedes-Benz te herkennen, maar onderscheidt zich toch van wat je al kent. Met name met zijn grote grille met led-omlijsting. Optioneel is een volledig verlichte versie daarin 942 lichtpuntjes beschikbaar. De elektrische GLC is de eerste, maar zeker niet de laatste Mercedes-Benz met dit verlichte hekwerk in het front.

Hoewel de elektrische GLC op het MB.EA-platform troont en dus een andere basis heeft dan de GLC-met-verbrandingsmotoren, zien we in zaken als de raampartij en voorschermen overeenkomsten, maar ook verschillen. De vorm van de koplampen doet denken aan die van de traditioneel gemotoriseerde GLC, maar ze hebben toch echt een eigen vorm én een eigen indeling. Compleet met drieledige ledsegmenten die aan het Mercedes-logo doen denken. De verlichtingstechniek heet voluit Digital Light met Micro Led-technologie en moet niet alleen 50 procent minder energie verbruiken, maar ook een aanzienlijk groter deel van de weg kunnen verlichten. Ook de achterlichten trekken de aandacht naar zich toe. Ze zijn ingevuld met ronde led-elementen met erin - uiteraard - verwijzingen naar het Mercedes-logo. Ook achterop de nieuwe CLA en concept-car Mercedes-AMG GT XX zagen we al achterlichten met ronde vormen. De achterlichten zijn in staat om diverse animaties te tonen. Lekker modern, uiteraard. De luchtweerstandscoëfficient van Mercedes' nieuwste SUV bedraagt 0,26 Cw.

713 kilometer bereik

Uitgebreide informatie over de aandrijflijnen hebben we nog niet. Vooralsnog zijn we op de hoogte van één motorversie. Die komt in de eerste helft van 2026 op de markt en heet GLC 400 4Matic. Die heeft twee samen 489 pk sterke elektromotoren. Het 800 volt MB.EA-platform biedt in deze variant een 94 kWh (netto) accu en die levert deze variant een bereik op van 713 kilometer. Snelladen kan met 330 kW. Concurrent BMW iX3 kennen we vooralsnog alleen als 470 pk sterke 50 xDrive met 108 kWh accu, 800 kilometer bereik en snellaadvermogen van 400 kW. De nieuwe elektrische varianten van de CLA konden in Europa vooralsnog enkel bij 800v-laadstations laden. De GLC kan van meet af aan ook bij 400v-stations terecht. Later komen nog zeker vier andere motorversies, zo verzekert Mercedes-Benz ons.

Ook interessant: Mercedes-Benz spreekt van een trekgewicht van een indrukwkkende 2.400 kilo. Daar kan dus een lel van een caravan of paardentrailer achter.

De nieuwe elektrische GLC heeft onder meer slimme luchtvering die je wellicht kent als je weleens in de huidige S-klasse hebt (mee-) gereden. Een mee- en tegensteurende achteras is optioneel in combinatie met Airmatic-luchtvering.

Ruimer dan brandstof-GLC

De wielbasis van de elektrische GLC is met 2,97 meter 8,3 centimeter groter dan die van de GLC-met-verbrandingsmotoren. Wat dat oplevert: 1,3 centimeter meer beenruimte voorin, 4,7 centimeter meer beenruimte achterin én een flinke bagageruimte. Daarin kun je 570 liter kwijt. Ook is er een frunk aanwezig. In die bagageruimte onder de voorklep kun je een riante 128 liter kwijt. Daar kan de nieuwe BMW iX3 met 58 liter niet aan tippen. Gooi je de achterbank plat, dan kun je een riante 1.740 liter in de GLC meezeulen. Grote concurrent iX3 lust 520 liter, maar is met de achterbank plat met 1.750 liter wél (iets) ruimer.

Hyper hyper!

Mercedes-Benz perst al jaren diverse soorten Hyperscreens in zijn auto's: grote displays die al dan niet vrijwel de gehele breedte van de cockpit beslaan. In de nieuwe Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie zit een 39,1 inch (99,3 centimeter!) breed scherm dat van links tot rechts uit één stuk bestaat. Het scherm draait op de nieuwste versie van Mercedes' besturingssysteem en moet met name op het gebied van AI flinke stappen zetten. Het heet MB.OS en moet volgens Mercedes-Benz complexe taken op vergelijkbare wijze als het menselijke brein kunnen aanpakken.

Vind je dat enorme scherm niets? Geen probleem, het is namelijk niet standaard. Standaard kom je aan schermruimte overigens niets te kort, dan krijg je namelijk drie scherm die in een groot paneel zijn ondergebracht. Te weten: een 10,3 inch instrumentarium, een 14 inch centraal scherm en een scherm met dezelfde diagonaal voor de bijrijder. In de basisversie dient dit scherm voor de bijrijder puur een decoratief doel waarop je een eigen afbeelding of een van de 12 meegeleverde platen kunt tonen. Hogere uitvoeringen hebben een 'volledig functioneel' display voor de bijrijder.

Meer over het interieur: de Mercedes-Bens GLC komt - tegen bijbetaling - beschikbaar met een groot glazen panoramadak waarin 162 sterren kunnen worden weergegeven. Een vleugje Rolls-Royce. Ook is de GLC optioneel te krijgen met Vegan Pack. Daarin zitten enkel materialen voor het interieur die door - hou je vast - The Vegan Society zijn goedgekeurd.

Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie en Nederland

De elektrische GLC rolt straks van de band in Bremen. Prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.