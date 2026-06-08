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Tesla Model Y Coastal Blue
 
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Goedkoopste Tesla Model Y is voor het eerst in een kleur verkrijgbaar

‘Coastal Blue’ is helemaal nieuw

Jan Lemkes
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De goedkoopste variant van de Tesla Model Y was er tot nu toe alleen in zwart, wit en grijs. Niet zo fleurig dus, maar dat verandert nu Tesla het gloednieuwe ‘Coastal Blue’ aan het aanbod toevoegt. Exclusief voor Europa, uiteraard.

Alles moest simpel toen Tesla de Model Y Standard lanceerde, dus ook het kleuraanbod. De Standard, die die naam trouwens al een tijdje niet meer draagt, is er alleen in wit, donkergrijs en zwart, waarbij wit de enige gratis optie is. Duurdere varianten met de afwijkende kop en kont zijn er ook in het zilver, blauw en rood, maar deze simpelere variant dus niet.

Tesla Model Y Marine Blue

Het blauw van de Premium-versie is donkerder.

Tot nu toe, want Tesla voegt speciaal voor Europa de optie ‘Coastal Blue’ toe. Dat is niet alleen de eerste echte kleur voor de goedkoopste Y, maar ook meteen een gloednieuwe blauwtint voor Tesla als merk. Coastal Blue wordt gemengd in Berlijn en is dan ook alleen in Europa verkrijgbaar op de Model Y, en dan nog alleen op de instapversie.

Duurdere Y’s zijn er weliswaar ook in het blauw, maar dat is een veel donkerdere tint met de naam Marine Blue. Coastal Blue is wel weer donkerder dan het Gletsjerblauw dat in China wordt geleverd. Zo zit Europa dus ook als het om Tesla-blauwtinten gaat mooi tussen Amerika en China in. Zoals te doen gebruikelijk bij Tesla betaal je wel flink bij voor de lakkleur, al is €1.300 niet meer of minder dan wat je voor ‘Stealth Grey’ of ‘Diamond Black’ betaalt.

Signalement

Merk Tesla
Model Model Y RWD
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 39.990

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 2 elektromotoren
Maximaal vermogen 200 kW / 272 pk
Maximaal koppel 420 Nm
Accu capaciteit (bruto) 64 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.797 mm / 1.920 mm / 1.621 mm
Wielbasis 2.890 mm
Massa leeg 1.981 kg
Laadvermogen 536 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 750 kg
Banden 235/55R18Prijzen
Topsnelheid 201 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,2 s
Stroomverbruik (WLTP) 13,1 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 534 km
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Tesla Tesla Model Y Elektrische Auto

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