De vanafprijs van de elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie ligt straks duizenden euro's lager dan voorheen. Mercedes-Benz slaat niet aan het afprijzen, maar introduceert een nieuwe aandrijflijn in zijn piepjonge elektrische SUV.

Net als grote concurrent BMW iX3 werd de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie met een behoorlijk heftige aandrijflijn geïntroduceerd: als GLC 400 4Matic. Die heeft vierwielaandrijving, twee elektromotoren die 489 pk leveren en een 94 kWh accu die goed is voor een rijbereik van ruim 670 kilometer. Daar tik je minimaal €72.651 voor af. Er komen natuurlijk minder krachtige en dus ook minder dure versies aan. AutoWeek kan je daar exclusief al iets over vertellen.

Onder de GLC 400 4Matic positioneert Mercedes-Benz namelijk de elektrische Mercedes-Benz GLC 250. Die heeft geen vierwielaandrijving, maar achterwielaandrijving. De elektromotor op de achteras is 354 pk sterk. In de bodem zit een 85,5 kWh accu. Uitgebreide technische specificaties hou je nog van ons tegoed. Wat we wel weten, is dat de GLC 250 aanzienlijk goedkoper is dan de GLC 400 4Matic.

De fiscale waarde van de elektrische Mercedes-Benz GLC 250 is namelijk vastgesteld op €62.639. De fiscale waarde is de prijs exclusief kosten rijklaarmaken, die bij de GLC 400 4Matic €1.300 zijn. Tellen we die €1.300 bij de fiscale waarde op, dan komen we op een vanafprijs van €63.939. Daarmee is de GLC 250 bijna €9.000 goedkoper dan de GLC 400 4Matic. De door AutoWeek berekende vanafprijs geldt natuurlijk voor instapuitvoering Business Solution. Voor de Business Solution Luxury en Business Solution AMG zetten we in op prijzen van €65.996 en €69.747.