Autofabrikanten die zwichten onder druk van klanten en pers, wij kunnen er geen genoeg van krijgen. Of het nu gaat om het terugbrengen van fysieke knoppen (ook bij Mercedes) of het herinvoeren van een lekkere grote benzinemotor, de klant heeft uiteindelijk altijd gelijk. In het geval van Mercedes is het markantste voorbeeld toch wel het terugbrengen van een grote benzinemotor in de AMG-versies van de C- en GLC-klasse. Die auto’s namen bij de laatste generatiewissel afscheid van hun V8, om voortaan verder te gaan met louter viercilinders.

Dat was een toch wel erg rigoureuze overgang, vonden zowel wij als (kennelijk) de klanten van AMG. Zelfs met 680 pk biedt zo’n 63 E-Performance immers gewoon niet de beleving die je wel mag verwachten van een AMG-model in deze prijscategorie, dus moest Mercedes de plannen noodgedwongen herzien. Het vrij letterlijke compromis komt in de vorm van een nieuwe AMG 53-variant voor beide modellen. Mooi tussen de 43 en 63 in dus, maar wel met zescilinder-in-lijn en een alsnog gezond vermogen van 449 pk. Een GLC sprint daarmee in 4,2 seconden van 0 naar 100, geholpen door 4Matic-vierwielaandrijving en een razendsnelle Speedshift TCT 9G-automaat. In Nederland kost dat pretpakket je minimaal €139.908. Dat is mede door de bpm heus een hele sloot geld (in België kost dezelfde auto €88.330), maar valt in het licht van de uitgaande GLC-AMG’s wel mee. Een 63 kostte ondanks zijn relatief lage CO2-uitstoot al flink meer en zelfs de 422 pk sterke 43-versie was volgens onze gegevens begin dit jaar nog duurder. Dan is zo’n 53 toch wel een heel wat smakelijker aanbieding …

Uiteraard heeft Mercedes ook een oplossing voor wie graag wat bijbetaalt voor minder ruimte. Die oplossing heet GLC Coupé en kost als AMG 53 minimaal €143.582. Minimaal, inderdaad, want reken maar dat het snel gaat met die prijs als de optielijst eenmaal gevonden is.