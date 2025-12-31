In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie een Japanse cabrio uit de jaren 90 zoekt, komt al snel bij de Mazda MX-5 uit. Wat nou als je vier personen mee wil nemen? Dan biedt de Toyota Paseo misschien uitkomst.

Oké, het is nog niet echt cabrioweer, maar deze knalrode Toyota Paseo kunnen we niet negeren. De eerste generatie van dit model was er louter als coupé en kwam nooit op de Europese markt, de tweede generatie deed dat wel en kwam er - zoals je ziet - ook als cabriolet. De Japanner wordt aangedreven door een 1,5-liter viercilinder. Dat motorblok produceert 90 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Als je al die paardenkrachten benut, dan kun je met de auto in 10,9 seconden versnellen naar de 100 km/h. De topsnelheid van de Paseo bedraagt 185 km/h.

De te koop aangeboden Toyota staat helaas niet meer op zijn originele wielen, maar maakt verder een erg verzorgde indruk. De auto staat strak in de lak en van roest lijkt-ie geen last te hebben. De occasion heeft met een kilometerstand van 135.113 km ook nog niet heel veel gereden. Die relatief lage kilometerstand zie je terug in het nette interieur, waarin vooral het gekleurde patroon op de stoelen en deuren in het oog springt.

Hoewel je het op basis van zijn uiterlijk niet zou zeggen, deelt de Toyota Paseo veel techniek met de zeer betrouwbare Toyota Starlet. Dat belooft een hoop goeds voor de toekomstige eigenaar. Voor elke (tweedehands) cabriolet geldt dat het belangrijk is om het stoffen dak goed na te kijken op scheuren en beschadigingen. De combinatie van een bescheiden kilometerstand en Toyota’s goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid maakt dat deze Paseo nog heel wat zomers mee kan. En dat voor nog geen €5.000!