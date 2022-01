De 10 belangrijkste sportieve auto’s van 2022

Na de 10 belangrijkste elektrische nieuwkomers en de 10 belangrijkste brandstofauto’s van 2022 is het tijd voor nog een categorie: de belangrijkste nieuwe sportievelingen. Die sportieve types vallen natuurlijk ook allemaal in een van de eerdere categorieën, maar er is meer dan genoeg nieuws voor een aparte lijst.

BMW M2

Stiekem vallen vrijwel alle auto’s in deze lijst nog in de ‘brandstofauto’-categorie, want de sportiviteit in autoland concentreert zich toch nog rondom de oude, trouwe benzinemotor. Neem BMW. Dat zet weliswaar de eerste schoorvoetende M-stapjes op EV-gebied met de i4 M50, maar monteert bij de echte spektakelstukken nog ‘gewoon’ een zespitter in de neus. Het klapstuk voor de liefhebber is zonder twijfel de M2, die de toch al veelbelovende nieuwe M240i naar het tweede plan verwijst. Denk ‘M4’, maar dan zonder de enorme grille en met een kleinere en lichtere koets. Behalve de M2 verwachten we trouwens ook een heuse noviteit in de M-line-up: de eerste M3 Touring ooit.

BMW XM

Nóg meer BMW? Ja, want we kunnen de XM niet negeren. De BMW-met-een-Citroën-naam wordt namelijk het eerste aparte, losstaande M-model sinds de M1, die de allereerste BMW M ooit was. Hoewel elke vezel van ons lijf schreeuwt dat een plompe, grote SUV die eer niet waardig is, moet het zelfbenoemde M-klapstuk haast wel op één of andere manier spectaculair zijn.

Mercedes-Benz SL

Dat de nieuwe Mercedes SL in deze lijst staat, zegt al een heleboel. De auto heet nu ‘Mercedes-AMG SL’ in plaats van ‘Mercedes-Benz SL’ en gaat daadwerkelijk op de sportieve toer. Niet compromisloos, trouwens, want met zijn achterbank en weelderige interieur moet de SL ook veel luxe en comfort bieden. In hoeverre dat compromis geslaagd is, zal blijken als we ermee op pad mogen.

Lotus Emira

Een geheel nieuwe Lotus, dat maken we maar zelden mee. De Lotus Emira is niet meer zo’n lichtgewicht speeltje als de Elise en de Exige, maar wel een veelbelovende ‘instap-supercar’. Met 360 of 400 pk is het vermogen nog enigszins behapbaar en heeft de Emira in een vrij unieke positie. We zijn benieuwd!

Toyota GR86

Over unieke posities gesproken: Toyota houdt vast aan het concept van een relatief betaalbare, puristische sportcoupé met achterwielaandrijving. GT86-opvolger GR86 is er ook weer als Subaru BRZ, maar niet in Nederland. Daarmee staat Toyota’s coupé nog meer alleen dan voorheen. Hij heeft trouwens ook meer vermogen en beantwoordt daarmee aan de roep van vele fans.

Ferrari Purosangue

Nóg een SUV in de lijst, maar het is opnieuw een heel bijzondere. Over Ferrari’s hoogpotige wordt al jaren gesproken, maar in 2022 moet het eindelijk zover zijn. Het merk gaat dus mee in de vaart der volkeren, maar komt alsnog niet met een SUV zoals de Lamborghini Urus en Aston Martin DBX. In vergelijking met die auto’s is de Ferrari Purosangue duidelijk lager en sportiever, waarmee hij de kernwaarden van zijn maker iets minder hard in het gezicht spuugt. Achterdeuren komen er trouwens wel, dus dit wordt wel een echte ‘gezins-Ferrari’.

Maserati GranTurismo

Er is een ware nieuwsstorm bij Maserati aan de gang. Dit jaar wakkerde die al aan met de MC20, maar volgend jaar verwachten we een geheel nieuwe GranTurismo en GranCabrio. Hoog tijd, want het huidige model stamt uit 2007. Heel bijzonder is dat beide carrosserievarianten ook als EV leverbaar worden, al staan die vesies nog niet persé voor volgend jaar op de rol. Misschien nog wel belangrijker Maserati-nieuws is er in de vorm van de Grecale. Die compacte SUV heeft misschien wat minder recht op een plekje in een lijst met sportievelingen, maar moet hier toch zeker even worden genoemd.

Honda Civic Type-R

In de herfst van 2022 maken we in Europa kennis met de Honda Civic die al halverwege 2021 werd voorgesteld in de VS. Het blijft niet bij de brave hybride, want natuurlijk komt er ook weer een Civic Type-R! Honda heeft die variant al uitgebreid laten zien, al moet de camouflage er nog even af. Reken op een zeer puristische hot-hatch met minimaal 320 pk.

Mercedes-AMG One

Toch nog even terug naar Mercedes, want de AMG-tak van dat merk heeft ook nog een heuse hypercar in de pijplijn zitten. Dichter bij een F1-auto dan de Mercedes-AMG One kun je op straat simpelweg niet komen, want dit bizarre apparaat heeft daadwerkelijk een 1,6-liter V6 uit de Formule 1 aan boord. Samen met vier elektromotoren levert dat dik 1.000 pk op.

Porsche 911 Safari

Geen jaar zonder nieuwe varianten van de Porsche 911. In 2022 maken we onder meer kennis met een 911 GT3 RS en een met retro-elementen doorspekte Sport Classic. Allemaal fantastisch, maar nog specialer is toch ongetwijfeld de Porsche 911 Safari. Die nieuwe uitvoering staat niet lager, maar juist hoger op de poten dan een reguliere 911. Samen met allerlei opsmuk levert dat een - we durven het bijna niet te zeggen - meer SUV-achtig uiterlijk op. Normaal gesproken lopen we daar niet voor warm, maar in het geval van de 911 zou het zomaar eens een bijzonder smakelijk pakket kunnen opleveren. Een opgehoogde ‘Elfer’ is in ieder geval historisch verantwoord en bovenal uniek, want kom bij de concurrentie maar eens om zo’n ruige coupé. Wanneer mogen we?