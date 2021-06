Nieuwe Maserati GranTurismo schiet voorbij

Uiteraard krijgen we de nieuwe Maserati GranTurismo nog niet in detail te zien, want er zit immers nog een laag verhullende plakkers op. Toch is er al het nodige over de GranTurismo te zeggen dankzij het kersverse beeldmateriaal. De basisvorm van de sportcoupé zorgt niet voor grote verrassingen, de neus wat meer. Die wordt behoorlijk anders dan we gewend zijn, met een flinke dosis MC20-lijnen. Voor zover het te zien is, neemt de GranTurismo aan de achterzijde ook wat afstand van de huidige generatie, onder meer met een stuk plattere achterlichten. Simpel gezegd lijkt het alsof een Ferrari 612 Scaglietti en een Jaguar F-type een gezellig avond hebben gehad.

Onder de compleet nieuwe koets schuilt vanzelfsprekend ook nieuwe techniek. Dat is zelfs de grootste noviteit bij de GranTurismo. Zowel de GranTurismo als de GranCabrio wordt ook in volledig elektrische vorm leverbaar. De uit 2007 stammende huidige GranTurismo draagt het stokje dus over aan een zeer eigentijdse opvolger. Maserati beloofde eerder al dat de GranTurismo en GranCabrio desalniettemin 'vertrouwd zullen klinken', dus iets van een kunstmatig motorgeluid mogen we wel verwachten. Wat de elektrosporters aan prestaties neerzetten, is nog koffiedik kijken. Ook bij het vrijgeven van deze foto's doet Maserati daarover nog geen uitspraken. We wachten het in spanning af. Wie geen EV wil, kan alsnog terugvallen op een benzineversie.