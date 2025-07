BMW M2 CS blijkt bloedsnel op Nürburgring

De BMW M2 CS is pas net onthuld, maar blijkt vlak voor zijn onthulling al bloedsnel over de Nürburgring-Nordschleife gejaagd te zijn. Recordsnel zelfs.

Met zijn maar liefst 530 pk sterke 3.0 zes-in-lijn die de achterwielen aandrijft is de onlangs gepresenteerde BMW M2 CS een heerlijke pretmachine. Dat niet alleen, hij blijkt ook echt serieus snel als je ermee het circuit op gaat. BMW meldt nu namelijk vol trots dat de M2 CS pakweg anderhalve maand voor zijn onthulling al een recordtijd heeft neergezet op de Nordschleife.

Nee, het gaat hier natuurlijk niet om het absolute record op het befaamde circuit, maar om het record in de categorie 'compacte auto's'. Met zo'n 4,6 meter lengte is de BMW M2 CS echter ook zeker geen kleintje, maar klein genoeg om in die categorie te passen kennelijk. De rondetijd: 7:25,5, gezet door BMW M-ontwikkelingscoureur Jörg Weidinger. Ter vergelijking: in 2008 klokte een Ferrari Enzo een vergelijkbare tijd. In 2018 was een Mercedes-AMG GT 63 S ongeveer zo snel.

In onderstaande video zie je het rondje in kwestie, gereden op 11 april: