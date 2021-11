BMW Concept XM: vooruitblik op excessieve SUV

BMW en extravagant design gaan hand in hand samen. Het merk trekt nu een nieuw studiemodel uit de hoge hoed dat luistert naar de naam Concept XM. De Concept XM is een relatief concrete vooruitblik op een nieuwe SUV: de XM.

Wie bekend is met de studiemodellen van BMW weet dat ze veelal een vrij concrete indruk geven van wat je van een uiteindelijk productiemodel kan verwachten. Dat belooft wat voor de XM die in 2022 op de markt komt. De XM lijkt een uitbundig gelijnde SUV te worden die een stapje boven de X7 wordt geplaatst in de BMW-hiërarchie. Maar dat is lang niet het enige dat de auto interessant maakt.

Zo omschrijft BMW de XM namelijk als het krachtigste M-model dat het ooit op de markt brengt. Jawel, de XM heet XM en niet X8 en dat betekent dat BMW voor zijn eerste geheel zelfstandige M-model sinds de M1 kiest voor de verschijningsvorm van een grote, hoge en zware SUV. Komt het wat naamgeving van de XM wel goed tussen BMW en Citroën? Gelukkig wel, BMW heeft van Citroën toestemming gekregen de modelnaam te gebruiken.

Waarmee het ook wel goedkomt, is het vermogen van de XM. De nieuwe SUV komt zoals gezegd alleen als M-model op de markt en wordt ook enkel met een plug-in hybride aandrijflijn aangeboden. In de Concept XM ligt een machtige V8 die dankzij hulp van een elektromotor 750 pk en 1.000 Nm naar alle vier de wielen stampt. Die oerkracht is - hoe kan het ook anders - behoorlijk excentriek verpakt. De Concept XM heeft een enorme muil met daarin natuurlijk een heftige versie van BMW's nierengrille, scherpe vouwen en grote koelopeningen. Aan weerszijden van de grille zitten opvallend platte en gemeen de wereld in turende led-dagrijunits. Een verdieping eronder zitten de daadwerkelijke koplampen en dat bevestigt ons vermoeden dat BMW op auto's als de X8, 7-serie en op termijn ook op de vernieuwde X7 een front introduceert met over twee lagen uitgesmeerde verlichting. Ook opvallend: boven de voorruit zitten twee kleine 'zoeklichten'.

BMW geeft de Concept XM met uitzondering van de D-stijl zwarte stijlen, stijlen die naar achteren toe steeds korter worden. Inderdaad, BMW geeft de Concept XM een enigszins aflopende daklijn. BMW spreekt van een 'coupéachtig design'. Coupéachtig, dat klinkt al beter dan de toevoeging 'coupé' bij een enorme SUV met vijfde deur. Nu we het toch over de achterkant hebben, ook daar heeft BMW een visueel spektakelstuk van gemaakt. Onderaan de imposante bilpartij zitten aan weerszijden gestapelde knalpijpen. Halen die het productiestadium? Jazeker, we hebben ze namelijk ook al op een ingepakt testexemplaar van de XM gezien. In het glas van de achterruit heeft BMW zijn merkembleem gelaserd, een knipoog naar de M1.

De van dit studiemodel afgeleide BMW XM loopt vanaf 2022 van de band in het Amerikaanse Spartanburg waar het merk al een hele reeks X-modellen bouwt, van de X3 tot en met de X7. De XM lijkt een deel van zijn techniek te delen met laatstgenoemde, al wekt het interieur van de Concept XM de suggestie dat de XM een volledig eigen interieur krijgt. We zien een cockpit met een hoge en sterk oplopende middentunnel en twee optisch met elkaar versmolten displays - het Curved Display - achter het stuurwiel zoals we dat kennen van auto's als de BMW iX en i4. De X7 krijgt op termijn een facelift en wordt dan mogelijk vanbinnen in lijn gebracht met de XM. Het binnenste van deze showauto is met zijn fraai ogende gestikte leer, koper en koolstofvezel niet puur op sportiviteit geënt.