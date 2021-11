Toyota GR86 ook naar Nederland

De kogel is door de kerk: de Toyota GR86 komt naar Nederland. De doorontwikkeling van de GT86 staat naar verwachting in het voorjaar van 2022 bij de dealers.

In april trok Toyota het doek van de internationale versie van de GR86, een grondige doorontwikkeling van pretmachine GT86. Daarmee bewijst Toyota dat er ook in een door elektrische nieuwkomers gedomineerde Europese automarkt plek gewoon ruimte is voor een achterwielaangedreven coupé met een atmosferische viercilinder benzinemotor.

Die benzinemotor is in tegenstelling tot in de GT86 geen 2.0, maar een 2,4 liter grote viercilinder boxermotor die met 234 pk en 250 Nm beduidend potenter is dan de 200 pk en 205 Nm sterke machine in de GT86. DE GR86 schiet in combinatie met de handgeschakelde zesbak in 6,3 seconden naar 100 km/h en heeft in die configuratie een topsnelheid van 236 km/h. Toyota levert de GR86 straks ook met een zestraps automaat. Kies je voor die transmissie, dan moet je met een 0-100-tijd van 6,9 seconden en een top van 216 km/h genoegen nemen.

Hoewel de GR86 in feite is gebouwd rond dezelfde basis als de GT86, is die basis wel doorontwikkeld. Zo is de 4,27 meter lange coupé tot 50 procent stijver dan zijn voorganger en zorgt onder meer de toepassing van lichtgewicht materialen voor een gewichtsreductie van 20 kilo. Toyota noemt onder meer de aanwezigheid van een sperdifferentieel. De transmissies schakelen rapper dan voorheen en wie de GR86 in Track-modus zet, kan onder meer de stabiliteitscontrole uitschakelen. Verder is de stuurinrichting aangepast. Handig: de rugleuningen van de achterbank zijn neerklapbaar om de bagageruimte te vergroten.

Toyota meldt dat de voor de Europese markt bestemde versie van de GR86 op 2 december wordt onthuld. Prijzen volgen in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie.