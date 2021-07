Lotus Emira is begin én einde van een tijdperk

Net als de auto’s die Lotus nu levert, is de Emira een sportauto met een verbrandingsmotor achter de voorstoelen. Anders dan de Elise en Exige en de oudere auto’s uit de Lotus-historie, is het echter geen compromisloze sportieveling. Lotus noemt het een ‘junior supercar’. Daarmee lijkt het een concurrent voor auto’s als de Maserati MC20, maar Lotus zet de Emira duidelijk een forse trede lager op de ladder. De Emira moet een voor Lotus-begrippen bijzonder luxe en bruikbare auto zijn, zonder het Lotus-DNA al teveel geweld aan te doen. De auto is de eerste stap in de eerder aangekondigde transformatie van het merk en staat aan het begin van een geplande groeispurt. Tegelijkertijd markeert de Emira ook een belangrijk einde: dit is de laatste Lotus die voor z’n aandrijving volledig op een verbrandingsmotor vertrouwt.

AMG of Toyota

De basis van de Emira wordt gevormd door de nieuwe Lotus Sports Car Architecture, één van de vier aangekondigde platforms. Dat de Emira geen MC20-rivaal is, blijkt duidelijk uit het vermogen. Waar de Maserati nog altijd 630 pk heeft, houdt de Lotus het bij 360 of 400 pk. Jawel: Lotus biedt direct keuze uit twee motoren. Aan de basis staat de al op geheimzinnige wijze aangekondigde motor van een nieuwe leverancier. Het blijkt niet om Geely-zusje Volvo te gaan, maar om Mercedes-AMG. Dat levert een 2,0-liter viercilinder, ongetwijfeld een motor die ook in de A 45 werd of wordt geleverd.

Aan de top van het gamma staat een oude bekende voor Lotus: de 3,5-liter V6 van Toyota die ook in onder meer de Evora wordt gebruikt. Exacte specificaties zijn er op het moment van schrijven nog niet, maar Lotus belooft topsnelheden tot 290 km/h en 0-100-sprintjes van minder dan 4,5 seconden. Dat is natuurlijk serieus vlot, maar maakt wel duidelijk dat het merk niet tot doel had om een allesvernietigend sprintkanon neer te zetten.

Ook als het gaat om versnellingsbakken biedt de nieuwste Lotus voor elk wat wils: Lotus biedt een handgeschakelde zesbak aan, maar kan de Emira ook voorzien van een DCT-automaat.

Langer, breder, lager

De Emira deelt z’n wielbasis van 2.575 mm met de Evora, maar is tegelijkertijd wat langer, breder en lager dan die auto. Meer supercar-achtig dus. Lotus heeft bij deze auto duidelijk meer aandacht besteed aan het design dan gemiddeld en gunt z’n nieuwe model een wulps gelijnde koets met overduidelijk de proporties van een middenmotor-supercar. Er zijn wat overeenkomsten met hypercar Evija, maar tegelijkertijd oogt de Emira veel minder extreem.

Sfeerverlichting

Het interieur is voor Lotus-begrippen een oase van luxe en ruimte. Het is duidelijk sportief, maar biedt tegelijkertijd ongelofelijk veel luxe voor een product uit Hethel. We zien leer en Alcantara, een ogenschijnlijk hoog afwerkingsniveau en tal van zaken waar de traditionele Lotus-liefhebber de koude rillingen van krijgt. Griezel even mee: 12-voudig elektrisch verstelbare stoelen, sfeerverlichting, keyless go, cruise control, een regensensor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en, jawel, ADAS-systemen, oftewel slimme rijhulpjes. De Emira kan bijvoorbeeld worden uitgerust met adaptieve cruise control, maar ook met een rijstrookassistent.

Natuurlijk is er ook een infotainmentsysteem, dat via een 10,25-inch touchscreen met de inzittenden communiceert. Het instrumentarium is digitaal en meet 12,3-inch. We menen in de knoppen op het stuur wat overeenkomsten met Volvo te zien, maar volgens Lotus is de gehele digitale wereld exclusief voor en door dit merk ontworpen.

Ruimte

De dagelijkse bruikbaarheid van de Emira komt ook tot uiting in de hoeveelheid ruimte. De bagageruimte achterin is met 151 liter al best redelijk voor het soort auto, maar achter de stoelen kan nog eens 208 liter worden verstouwd. Ook elders is het interieur volgens Lotus uitgebreid voorzien van opbergruimte. Als klap op de praktische vuurpijl biedt de auto een tweetal bekerhouders en een speciaal vakje voor je telefoon. Het moet toch niet gekker worden…

‘Simplify, than add lightness’, de gevleugelde uitspraak van Lotus-oprichter Colin Chapman, gaat in het geval van de Emira dus niet helemaal op. Dat blijkt ook uit het gewicht. Lotus stelt dat de lichtste Emira 1.405 kg weegt en dat is voor een Lotus loodzwaar. Voor wat de auto lijkt de bieden valt het wel weer mee, maar we moeten afwachten wat het gewicht van een gangbare versie gaat zijn.

Klapstukken

Dat de Emira voor Lotus daadwerkelijk een nieuw tijdperk markeert, blijkt ook wel uit de manier waarop de auto vanavond werd gepresenteerd. Allerlei klapstukken uit de geschiedenis van het Engelse merk kwamen daarbij voorbij. Lotus presenteert bovendien zelden een nieuwkomer. De meest recente auto uit het huidige gamma is de Evora, die in 2008 werd voorgesteld.

De Lotus Emira werd al in januari aangekondigd, al weten we pas sinds april dat de auto Emira heet. De drie andere aangekondigde platforms zijn voor respectievelijk elektrische sportievelingen, hypercars en wat luxere modellen. Die laatsten moeten bij Lotus voor de verkoopcijfers gaan zorgen. Zie iemand daar SUV? Daar lijkt het wel op.