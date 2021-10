Mercedes-AMG One nu echt bijna in productie

Hoe langer je op iets moet wachten, hoe fijner als het eenmaal zo ver is. We hopen dat dit in ieder geval geldt voor de Mercedes-AMG One. Ons geduld wordt nu echt bijna beloond.

De Mercedes-AMG One is een project waar men bij Mercedes mogelijk inmiddels zelf ook van denkt: 'waren we er maar nooit aan begonnen'. Maar liefst vier jaar geleden toonde het al een ogenschijnlijk productierijpe conceptversie, maar nu is de werkelijke auto er nog steeds niet. En dat terwijl de AMG One in 2017 al direct uitverkocht was. Dat betekent dus dat het geduld van de 275 gelukkigen die er een krijgen (waaronder F1-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas) behoorlijk op de proef wordt gesteld.

Goed nieuws: in 2022 begint de productie eindelijk echt! Dat meldt het Britse Autocar op basis van een brief die één van de AMG One-kopers heeft ontvangen. Dat betekent dat Mercedes-AMG eindelijk de vele uitdagingen te boven is die de aandrijflijn met zich meebracht. De 1.6 V6, afkomstig uit de Formule 1, is gekoppeld aan vier elektromotoren en dat is samen goed voor dik 1.000 pk. Nogal een klus om dat allemaal koel te houden en dat bleek lastiger dan verwacht. Ook had men naar verluidt moeilijkheden met het omlaag brengen van het stationair-toerental tot zo'n niveau dat het op de openbare weg fatsoenlijk is.

De Mercedes-AMG One, die eerder dit jaar nog werd gespot nabij de Nürburgring, komt er nu dus - als het goed is - echt aan. Mag ook wel een keer, als je bedenkt dat iedere klant er bijna €3 miljoen voor heeft moeten neerleggen.