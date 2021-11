BMW XM zorgt niet voor scheve gezichten bij Citroën

BMW komt zeer binnenkort met de XM Concept, een studiemodel dat vooruitblikt op een beresterke SUV. Een heel ander soort auto dus dan de Citroën XM, maar toch hebben BMW en Citroën er even met elkaar over gesproken.

Iets zegt ons dat fans van de Citroën XM niet zo snel net zo onder de indruk zullen zijn van de gelijknamige BMW die binnenkort verschijnt. De BMW XM lijkt uiteraard in geen velden of wegen op de statige Citroën die in 1989 de CX opvolgde. Ook komt BMW bepaald niet in het vaarwater van Citroën terecht met een enorme SUV die waarschijnlijk 600 of meer pk vermogen heeft. Dat neemt niet weg dat de twee fabrikanten even met elkaar in conclaaf moesten.

Volgens Carscoops zijn BMW en Citroën overeengekomen dat de naam XM gewoon gebruikt mag worden door BMW, ook al heeft Citroën nog altijd de rechten van de naam in handen. Citroën verklaart tegenover het medium dat er een 'herenakkoord' is gesloten na een 'constructief gesprek'. Aan de kant van Citroën speelt het toevoegen van 'X' bij C5 X, waar BMW uiteraard de X gebruikt voor zijn SUV's. Hoewel dat natuurlijk niet zo duidelijk eenzelfde modelnaam is als bij de XM, hebben ze volgens Citroën dus wederzijdse belangen bij een goede verstandhouding hierover.

Zoals gezegd behoudt Citroën wel de rechten van de modelnaam. Dat geldt volgens de Fransen onder meer ook voor CX, AX, ZX, al is het nu moeilijk voor te stellen dat er een BMW komt met een letter voor de X. Het is overigens nog maar de vraag of de BMW XM altijd XM heet, of dat het in beginsel de X8 wordt met als sportieve topversie de XM. BMW spreekt wel over een standalone M-model, dus wellicht krijgen we inderdaad alleen een BMW XM.