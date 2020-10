Daimler schrapt meer banen in omslag naar EV's

Mercedes-Benz is langzaam bezig met het uitfaseren van de verbrandingsmotor. Dit heeft gevolgen voor het huidige personeelsbestand in de fabrieken. Uit de strategie, die Bloomberg en Automotive News in handen hebben gekregen, volgt dat er in 2025 4.000 banen gaan verdwijnen in de fabriek in Untertürkheim, nabij het hoofdkwartier van Mercedes-Benz in Stuttgart. In Berlijn staan vermoedelijk 1.000 banen op de tocht. De fabrieken in Duitsland richten zich meer op de productie van batterijen en EV's, terwijl Mercedes-Benz de productie van verbrandingsmotoren in toenemende mate verplaatst naar Oost-Europa. Daar is het personeel namelijk goedkoper. Het aantal banen dat nu geschrapt gaat worden, komt nog bovenop het eerder aangekondigde aantal van 15.000.

Verder gaat Daimler zich naast op EV's voornamelijk richten op de modellen met hogere marges. Een belangrijk model dat beide rollen moet gaan vervullen is het elektrische topmodel EQS, die op korte termijn onthuld moet gaan worden. Daar komt waarschijnlijk ook een Maybach-variant van. Uiteraard houdt het hier niet op, want verder zitten onder meer de EQB en EQA in de pijplijn. Dat betekent echter niet dat Mercedes-Benz onmiddelijk afscheid neemt van de verbrandingsmotor. In een interview met AutoWeek zei CEO Ola Källenius dat het rijdend wagenpark in 2030 nog steeds voor een groot deel met verbrandingsmotoren is uitgerust. Hij stelde dat elektrificatie wel de boventoon gaat voeren en het aandeel verbrandingsmotoren in het aanbod gaandeweg kleiner wordt. Omdat er voor de productie van EV's minder mensenhanden nodig zijn, is het logisch dat er op termijn banen zullen verdwijnen.

De plannen hebben ook tot gevolg dat er op termijn modellen van Mercedes-Benz zullen verdwijnen. Van de S-klasse Coupé en Cabriolet is al bekend dat ze het veld moeten ruimen. Welke modellen verder geen opvolger meer krijgen, is nog niet officieel bekend gemaakt.