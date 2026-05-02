Stel je voor dat je in een boot stapt, wegvaart en vervolgens ergens in de Stille Oceaan belandt. Dat is precies wat James Cook in de achttiende eeuw deed. De Brit uit Yorkshire begon zijn carrière als eenvoudige scheepsjongen en groeide uit tot een van de beroemdste ontdekkingsreizigers ter wereld. Tussen 1768 en 1779 zeilde hij over de Stille Oceaan, tekende hij kaarten die zo nauwkeurig waren dat ze honderd jaar later nog steeds in gebruik waren, en stuitte hij op plaatsen als Nieuw-Zeeland, Australië en Hawaï. Daarmee is hij de perfecte naamgever voor een camper, zo dachten ze in 1977 bij Mercedes-Benz en Westfalia die toen gezamenlijk een camper ontwikkelden op basis van de Mercedes T1 (bijnaam Bremer), feitelijk de eerste premium camper. En dat model werd een succes.

Logisch dat T1-opvolger Sprinter ook als James Cook kwam

Het was dan ook niet meer dan logisch dat in 1995, toen de eerste generatie van de Sprinter op de markt werd gebracht, wederom een camper-afgeleide volgde met de naam James Cook, waarmee een nieuw tijdperk aanbrak. Met de nieuwe technische basis definieerde de nieuwe Westfalia-camper dertig jaar geleden mobiel wooncomfort op nieuwe wijze. De nieuwe Sprinter had meer gemeen met een personenauto dan met de rudimentaire pakezels van weleer, bood meer rijcomfort en veiligheid en was bovendien eenvoudiger te bedienen. Daarmee werd het de ideale metgezel voor avonturiers die geen concessies wilden doen qua comfort en rijplezier. Maar natuurlijk is er in de afgelopen dertig jaar erg veel veranderd.

Vier en vijfcilinder

Met zijn hoekige design en de flinke bult op het dak ziet de eerste Sprinter-camper er een beetje sullig uit. Daar staat tegenover dat onder de motorkap zeer solide techniek te vinden is: de diesel- of benzinemotoren doen in de tot camper omgebouwde bestelwagen betrouwbaar hun werk. En dan zijn er nog de indertijd in dit segment best bijzondere assistentie- en veiligheidssystemen zoals airbags, stuurbekrachtiging en automatische tractiecontrole (ABD; het doorslippen van de aangedreven wielen wordt voorkomen door ze individueel af te remmen). Voor de aandrijving was er keuze uit een zwakke en luidruchtige 2,3-liter viercilinder dieselmotor van 79 pk of een krachtige 2,9-liter vijfcilinder dieselmotor met 122 pk. Soepeler, maar ook dorstiger is de 2,3-liter viercilinder benzinemotor met 143 pk. De meeste kopers gingen uiteraard voor een dieselmotor, zoals de vijfcilinder die te vinden is in deze test-camper van Mercedes Classic, die op traditionele wijze is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak met een zeer lange versnellingspook.

Vierkamer-concept

De oude Sprinter oogt als een flinke lobbes, de instap gaat echter verrassend gemakkelijk. Het opstapje is laag genoeg geplaatst en je stapt zodoende probleemloos in. Je kijkt uit op een overzichtelijk en eenvoudig te bedienen dashboard, een groot stuur en een bijzonder grote voorruit. Even voorgloeien en vervolgens gaat de vijfcilinder rustig aan de slag, alsof het een scheepsdiesel is. Hij geeft de witte reus gezien de leeftijd nog best acceptabele prestaties. Fijn is dat je in deze camper nog niet allerlei alarmerende piepjes hoort; de enige assistent luistert naar de naam ABS en die grijpt alleen in bij een noodstop. Westfalia transformeerde de Sprinter destijds in een 5,58 meter lange, slim in elkaar stekende, gezinsvriendelijke camper met een vierkamer-concept: we noteren de woonruimte, het slaapgedeelte (voor vier personen), een keukentje en een sanitaire ruimte. Via een trede kom je vanuit de woonkamer bij de functionele keuken met een praktische L-vorm en een gasfornuis, spoelbak en koelkast. Daarachter, een trede hoger, bevindt zich de sanitaire ruimte. Links daarvan is de kledingkast geplaatst. Alles doet robuust en functioneel aan, zonder overbodige franje. Als kind van zijn tijd is de James Cook uitgevoerd in een wilde kleurencombinatie; vanbuiten is hij tijdloos wit, maar vanbinnen is het een bonte bedoening. We zien psychedelische patronen en kleuren op de stoelen – als je er te lang naar kijkt begin je wellicht spontaan te hallucineren – en een badkamer met toilet, wastafel en douche in de kleur roze, jawel. Ook bijzonder: de uitschuifbare droogmolen.

Lades en kastjes na 290.000 kilometer nog solide

Met de degelijkheid zit het ondanks alle frivoliteit wel snor, want de kastjes en lades doen ook na dertig jaar en de meer dan 290.000 kilometer solide en hoogwaardig aan. Ze sluiten nauwkeurig en rammelen zelfs niet als je over een slecht wegdek rijdt. Het uitschuifbare bed in de maat 200 x 155 centimeter dat in het hoge dak is ondergebracht, functioneert nog feilloos, net als de scharnieren en kleppen. De grote eettafel is in een handomdraai gemonteerd en ’s avonds weer gedemonteerd als er nog twee personen op de uitschuifbare bank willen slapen. Heel handig: de passagiersstoel draait asymmetrisch naar de zitgroep toe, zodat de weg naar het portier van de voorpassagier vrij blijft. Zo hoeft de schuifdeur niet permanent open te staan als er al kinderen in het onderste gedeelte slapen. Langere reizen zijn geen probleem dankzij de 100 liter grote verswatertank, de afvalwatertank van 70 liter, de twee extra gel-accu’s met elk 80 Ah en de twee 5-kilo gasflessen voor het koken. Reizigers kunnen de vul- en energieniveaus checken via een digitaal paneel aan de dakhemel. In de compressorkoelbox van 50 liter met twee koelniveaus past voldoende voor een weekendtrip. Is alles dan rozengeur en maneschijn? Niet helemaal. Door de hoge opbouw en het soft afgestelde onderstel moet je bochten voorzichtig nemen omdat de opbouw al snel gaat schommelen. Het motorgeluid geeft bij snelheden boven de 90 km/h het gevoel dat je in een orkaan zit.

State-of-the-art in de nieuwste James Cook 600 D

De moderne James Cook 600 D is gebaseerd op de nieuwste Mercedes Sprinter en heeft zodoende state-of-the-art techniek aan boord – zonder de oorspronkelijke Westfalia-kwaliteiten uit het oog te verliezen. Met zijn moderne design, slimme technologie en moderne comfortabele voorzieningen weet deze camper ook veeleisende mensen tevreden te stellen. De hedendaagse James Cook is met zijn dikke terreinbanden klaar om op avontuur te gaan. Onder de motorkap ligt een 2-liter viercilinder turbodiesel met naar keuze 150 of 190 pk, gecombineerd met achterwiel- of vierwielaandrijving en een handgeschakelde zesversnellingsbak of een negentraps automaat.

190 pk in de testcamper

De testcamper heeft de 190 pk-variant van deze motor in combinatie met een automaat, waarbij het vermogen over alle vier de wielen wordt verdeeld. Deze camper rijdt bijzonder prettig, met name bij lage toerentallen is hij zo stil en comfortabel dat je bijna zou vergeten dat je in een camper zit. De James Cook weet goed raad met lange avontuurlijke reizen, maar omdat hij hoger op de wielen staat gaat het instappen iets lastiger. Daar staat tegenover dat achteruitrijden dankzij de camera met zijn scherpe beeld geen probleem is. En uiteraard overtreft de automaat een handgeschakelde vijfbak ruimschoots op het gebied van comfort en efficiëntie. En er is nog iets waardoor de nieuwe James Cook een heel andere camper is dan het eerste model: ondanks de indrukwekkende hoogte van 2,85 meter (de eerste James Cook op Sprinter-basis is zelfs 3,15 meter hoog) heeft de huidige James Cook geen verhoogd dak met een bed erin, dat overigens wel als optie verkrijgbaar is. Slapen doe je overdwars achterin de camper, je moet dus wel over elkaar heen klimmen als je uit het bed wilt stappen. Ook langere passagiers kunnen daar overigens goed liggen omdat Westfalia zijkantverbredingen gemonteerd heeft. Op zich een handige oplossing, maar ze belemmeren wel het zicht in de achteruitkijkspiegel, vooral de uitstulping aan de linkerkant van de camper.

Oude stempel

Als je de twee modellen naast elkaar zet, wordt maar weer eens duidelijk welke stappen er qua techniek en uitrusting zijn gezet in de afgelopen drie decennia. De James Cook uit 1995 is compact, functioneel en robuust – een camper van de oude stempel. Het huidige model brengt luxe features, geavanceerde technologie en winterbestendigheid samen op een vergelijkbaar formaat. Met deze camper verloopt reizen nog comfortabeler en relaxter: neem de hoogwaardige lederen bekleding, de kitchenette met grote koelkast direct naast de schuifdeur, de ruime badkamer en de indrukwekkende verlichting. Met één simpele handbeweging draai je de voorstoelen naar de eettafel.

De hoog gemonteerde luifel kan snel worden uitgeschoven en zorgt dan voor schaduw aan de zijkant van de camper. Onpraktisch zijn daarentegen de zeer hoge instap, de smalle treden en de eveneens smalle eettafel. En als gevolg van de assistentiesystemen, zoals rijbaanassistentie en de systemen die checken of je nog bij de les bent en helpen voorkomen dat je ergens tegenaan botst, hoor je regelmatig piepjes.

Decennialange camperervaring

In het interieur van de nieuwe James Cook komt de decennialange ervaring van Westfalia duidelijk tot uiting: voorbeelden daarvan zijn de vaste, voor een buscamper verrassend grote badkamer met douche, toilet en wastafel, de goed uitgeruste keuken met een compressorkoelkast van 90 liter en een tweepits gasfornuis en de Froli-lattenbodem met koudschuimmatras. Via het digitale bedieningspaneel kunnen de meeste woonfuncties eenvoudig worden bediend. Voor liefhebbers van winterkamperen is er het optionele winterpakket met vloerverwarming en verwarmde douchevloer. Mensen die de gebaande paden soms verlaten, is een offroad-pakket leverbaar inclusief 18 inch wielen en een flink vergrote bodemspeling.

Charme jaren 90

De stoere uitstraling met extra lichtunits en de dikke kunststof beschermingsdelen voor de carrosserie geven de camper een imposant voorkomen. Desondanks heeft de moderne James Cook, ondanks alle hightech functies, hetzelfde DNA als het origineel: met slim ingedeelde ruimtes, een hoogwaardige afwerking en een hoge mate van betrouwbaarheid. Wie de charme van de jaren 90 weet te waarderen, haalt met de eerste James Cook die in 1995 debuteerde een functioneel ruimtewonder in huis. Wie modern comfort en hoogstaande technologie wil, heeft een goede aan de moderne 600. Beide campers hebben karakter en ze voeren allebei hun taken op betrouwbare wijze uit– alleen heeft de moderne variant inmiddels een verwarmde douchevloer. Het leven van ontdekkingsreiziger James Cook eindigde in 1779 op dramatische wijze op Hawaï, nadat hij en zijn bemanning de stamwetten hadden overtreden. Maar zijn reputatie als meester-cartograaf en wereldreiziger is onsterfelijk. Net als die van de James Cook op Sprinter-basis.