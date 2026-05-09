Oude camper Mercedes 408
 
Gekocht voor 8.000 gulden: 'Dit is wel even iets anders dan zo'n moderne Tupperware-camper'

Voor ons campermagazine AutoWeek Campers struinen we voor de rubriek Mijn camper en ik altijd campings af op zoek naar mensen met een goed camperverhaal. Zo troffen we Irene en Gerrit Stroomer, met een Mercedes-Benz 408 uit 1973.

“Ja, dit is wel wat anders dan die plastic Tupperware-campers die je meestal ziet”, lacht Gerrit Stroomer uit Hoogkarspel als ik zijn Mercedes 408 uit 1973 bij Fort Everdingen sta te bewonderen. “Je moet ook even binnen kijken, want alles is nog origineel.” Ook ruim een halve eeuw geleden waren er al campers met een face-to-face indeling, zo blijkt. En de originele Truma kachel en Electrolux koelkast doen het nog steeds. Irene en Gerrit Stroomer verloren allebei hun partner door ziekte, maar pakten een paar jaar geleden samen het leven weer op, getrouwd en wel – daarin warm gesteund door hun in totaal acht kinderen.

Gekocht voor 8.000 gulden

Gerrit kocht de Mercedes in 1997 voor 8.000 gulden. Er zit een viercilinder 2,3-liter benzinemotor (!) in uit de 409-serie (de derde motor intussen) en als brandstof dient lpg. Tanks van 45 en 85 liter zijn er voor de aandrijving en eentje van 22 liter voor koken en verwarmen. De wagen diende lang als vakantievoertuig voor het toenmalige gezin Stroomer, met vijf kinderen. Achterin was toen een stapelbed, nu een Frans bed. “Wat ons vooral aantrok was het lichte interieur plus de hoeveelheid daglicht die binnenkomt.” Om alles mee te nemen hing er in de vakantie een bagagekar achter de camper. Haast hadden ze nooit: met 80 km/h is de topsnelheid van de ‘slurpslak’ (troetelnaampje) wel zo’n beetje bereikt. Met een groep van zo’n vijftien gelijkgestemde Mercedes-rijders worden de wagens onderhouden. Een wens van Gerrit is een paar zonnepanelen. “Meestal staan we namelijk off grid, via Park4Night zoeken we die plekken op.” Het stel is liefhebber van noordelijke streken. Irene: “Ik reisde jaren geleden al naar Finland.” Maar ook naar Engeland, Schotland en Wales zijn prachtige trips gemaakt. Afgelopen jaar zijn ze naar Duitsland geweest, naar de Vulkaan-Eifel. Ze reizen in kleine stapjes: “Een hele dag onderweg zijn vinden we niks. We gaan morgen naar Ameide. Dat is nog geen 25 kilometer verder.”

