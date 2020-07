'Meer banen- en mogelijk modellenverlies bij Mercedes-Benz'

Hoewel het verlies bij Mercedes’ moederbedrijf Daimler in vergelijking met de voorspellingen zowaar nog meevalt, ziet het bedrijf zich toch genoodzaakt tot het doorvoeren van stevige maatregelen. Zo verdwijnen er meer banen dan eerder werd aangekondigd, gaan er productieplaatsen weg en wordt naar verluidt ook nagedacht over het schrappen van modellen.

Volgens door het Duitse Handelsblatt aangehaalde geruchten gaat Daimler wellicht geen 15.000, maar 20.000 van de 300.000 banen schrappen. Daarmee zou in plaats van 1,4 miljard, jaarlijks tot 2 miljard euro worden bespaard op loonkosten.

Reuters meldt bovendien dat Daimler z’n productie-activiteiten in Noord-Amerika stevig gaat inperken. Zo zal de productielijn van de C-klasse in Tuscaloosa, Alabama tot een einde komen, net als de productie van de A-klasse in Mexico. Wat rest op beide locaties, zijn SUV’s. Die auto’s zijn niet alleen meer in trek, maar leveren per stuk ook nog eens meer winst op.

Minder modellen

Ook over het modellengamma zou goed worden nagedacht. Niet zonder reden, uiteraard, want Mercedes heeft een enorm uitgebreid productportfolio. Alleen al op het compacte A-klasse-platform voeren de Duitsers maar liefst acht modellen, als de Chinese L-versie van de A-klasse sedan wordt meegeteld. In de toekomst zou dat aantal moeten krimpen tot zes. Als kandidaten voor een oneervol vertrek noemen de onbevestigde geruchten de A-klasse sedan (die dubbelt met de CLA), B-klasse en CLA Shooting Brake.

In de hogere segmenten wordt volgens Handelsblatt gekeken naar modellen die het niet wereldwijd, maar alleen in een bepaalde regio goed doen. Voor de hand liggende voorbeelden zijn de coupé- en cabrioletversies van de C-klasse, E-klasse en S-klasse. Door deze auto’s biedt Mercedes ongekend veel keuze als het gaat om tweedeursmodellen, maar de modellen zitten dan ook opvallend dichtbij elkaar. Als alternatief wordt het presenteren van één coupé en één cabriolet tussen de C- en de E-klasse genoemd, aangevuld met een SL die wellicht wat anders wordt gepositioneerd dan nu het geval is.

Volgens Handelsblatt kan de ellende niet alleen maar aan corona worden toegeschreven, maar zijn er ook voor die tijd al verkeerde keuzes gemaakt bij Daimler. De krant noemt het bedrijf zelfs ‘het probleemkind van de Duitse auto-industrie’. Dat het verlies lager uitkwam dan verwacht is goed nieuws, maar betekent duidelijk niet dat grootscheepse herstructureringen van de baan zijn.