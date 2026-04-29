Mercedes-Benz vraagt minimaal een dikke €91.000 voor de splinternieuwe VLE. Dat klinkt als een sloot geld en dat is het natuurlijk ook, maar naast de EQV die hij in zekere zin opvolgt is de Mercedes-Benz VLE helemaal niet zo duur.

Onlangs trok Mercedes-Benz het doek van de VLE, een model dat het niet eerder had. De Mercedes-Benz VLE is een luxueuze elektrische MPV-achtige die minder 'busje' en veel meer een echte personenauto is dan de EQV die hij in zekere zin opvolgt. Dat behoeft toelichting. De EQV is de elektrische variant van personenbus V-klasse en is dus feitelijk een fraaier uitgevoerde en afgewerkte variant van bestelauto Vito. De Mercedes-Benz VLE die de EQV op termijn de showroom uit drukt, heeft aanzienlijk minder met een bestelbus te maken. Het is de eerste auto van Mercedes-Benz die op het nieuwe VAN.EA-platform staat. Daar komt op termijn ook een nieuwe elektrische bestelbus op te staan (de nieuwe elektrische eVito), maar die krijgt een compleet eigen carrosserie. Kortom: de VLE is aanzienlijk minder een busje.

Niet alleen zijn de verpakking en de carrosserie nieuw ten opzichte van die van de uitgaande EQV. De techniek is dat eveneens. Waar de inmiddels zo'n zes jaar oude EQV je 204 pk, een 90-kWh accu (netto), 110 kW laadvermogen en een rijbereik van 365 kilometer te bieden heeft, gaat de VLE een heel stuk verder. Letterlijk. De voorlopig enige bestelbare variant heet VLE 300 en heeft een 272 pk sterke elektromotor op de vooras, bereikt vanuit stilstand in 6,5 seconden een snelheid van 100 km/h en heeft een 115-kWh accu (netto) die je een actieradius van ruim 700 kilometer oplevert. Snelladen kan met maar liefst 300 kW. Kortom: de instap-VLE is aanzienlijk sterker en sneller dan de EQV, heeft een bijna dubbel zo groot rijbereik en kan veel sneller DC-laden. Dan de prijs. De Mercedes-Benz VLE 300 kost minimaal €91.425, inclusief btw en bpm. Dat is een boel geld, maar hij is nauwelijks duurder dan de EQV waarvoor je minimaal zo'n €90.000 neertelde.

Straks zelfs zo'n €20.000 goedkoper dan EQV!

Daar blijft het niet bij. Een stap onder de VLE 300 komt in 2027 de goedkopere VLE 250 met 80 kWh LFP-accu. Die komt met voorwielaandrijving en met vierwielaandrijving. Deze versie gaat naar verwachting van Mercedes-Benz €72.025 kosten. Wat die te bieden heeft, weten we nog niet, maar het moet gek lopen wil deze variant minder kunnen dan de zo'n €90.000 kostende instapper van de EQV die hij vervangt. Volgend jaar introduceert Mercedes-Benz ook langere (+18 centimeter) versies van de VLE en mogelijk komt de 416 pk sterke vierwielaangedreven VLE 400 ook nog onze kant op.

Riante uitrusting

De 5,41 meter lange VLE heeft een wielbasis van 3,34 meter. De genoemde vanafprijzen gelden voor de naamloze standaarduitvoering. Die heeft 19-inch lichtmetaal, luchtvering, uitgebreide klimaatregeling voor en achter, achterasbesturing en een panoramadak. De EQV kan enkel met jaloezie daarnaar kijken. Hij is er als vijf-, zes- of zevenzitter. Hoger op de lijst staat de Exclusive-uitvoering. Die heeft zaken als massagestoelen, uitgebreid elektrisch verstelbare stoelen, stoelventilatie, 20-inch lichtmetaal en ga zo maar door.

