Mercedes-Benz GLE Mercedes-AMG GLE 53 facelift 2026
 
“AMG wordt meer AMG dan ooit tevoren”

V8, herrie en emotie

Jan Lemkes
19

AMG-CEO Michael Schiebe weet het zeker: “AMG wordt meer AMG dan ooit tevoren.” Daarom gaan de viercilinders het raam uit, komt het merk weer met zes- en achtcilindermotoren en ligt er meer nadruk op geluid en emotie.

AMG, de sporttak van Mercedes-Benz, is een prachtig voorbeeld van hoe een autofabrikant spijt kan krijgen van zijn eigen daden. AMG ging een paar jaar geleden rigoureus op het downsize-orgel en besloot dat een viercilinder met een boel elektromotoren prima een V8 kon vervangen. AMG-kopers dachten daar echter anders over en dus staan de met viercilinder uitgevoerde 63 E-Performance-modellen nu alweer bij het grofvuil. Ook de 43-versies van de SL en AMG GT zullen de viercilinder waarschijnlijk verliezen.

In de C-klasse en GLC wordt hun plaats voorlopig ingenomen door een aanzienlijk minder krachtige zescilinder-in-lijn, maar AMG is de V8 niet vergeten. AMG-directeur Schiebe vertelt onze collega’s van AutoExpress dat grotere modellen een nieuwe V8 krijgen, waarschijnlijk een heftige versie van de nieuwe flatplane-V8 zoals die ook al is gelanceerd in de nieuwe 580-versies van de gefacelifte GLE en GLS.

Schiebe grijpt tegenover AutoExpress iedere mogelijkheid aan om te onderstrepen dat AMG zichzelf weer gevonden heeft. De Mercedes-tak wordt meer AMG dan ooit tevoren. Niet alleen door brute kracht – dat lukte met die plug-inhybrides immers ook – maar ook door “Emotie en design”.

Dit alles wil overigens niet zeggen dat er volgens Chiebe helemaal geen ruimte meer is voor elektrificatie bij AMG. In de GLE en GLS is net een nieuw duo van mild-hybride en plug-in hybride AMG 53 gelanceerd, een lijn die AMG eveneens wil vasthouden. Schiebe vindt die modellen “een goed compromis voor mensen in gebieden waar grote restricties zijn als het gaat om CO2-uitstoot”. Het zal geen geheim zijn dat Nederland daar ook bij hoort, hoewel er nog altijd verrassend veel mensen zijn die een enorme bpm-‘boete’ willen betalen voor een grotere motor.

Mercedes-Benz AMG GT en Mercedes-Benz SL spionage spyshots

Er komt een facelift aan voor de SL en de AMG GT

Bovendien gaat AMG nog uitgebreider aan de volwaardige EV. De nieuwe AMG GT 4-door wordt zoals wij allen weten helemaal elektrisch. Schiebe belooft voor dit model echter ook een hoog emotie-gehalte, al moet de exacte invulling daarvan – en vooral de mate waarin het lukt om een EV karakter mee te geven – nog duidelijk worden. De AMG GT wordt een ‘bespoke’ AMG-model en is dus geen afgeleide van een bestaande auto.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

De nieuwe AMG GT 4-door

Schiebe zelf staat binnenkort trouwens ook tussen de AMG-viercilinders aan de stoeprand, want zijn vertrek is al aangekondigd. Per 1 juli volgt Stefan Weckbach hem op, maar de langetermijnplannen van AMG zijn uiteraard niet alleen afhankelijk van wie er aan het roer staat.

