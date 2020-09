Elektrische Mercedes-Benz EQS betrapt!

Mercedes-Benz werkt als een bezetene aan de EQS, een volledig elektrisch vlaggenschip dat een plekje naast de S-klasse krijgt in de showrooms van het merk. Ditmaal is die nieuwe elektrische toplimo op de Nürburgring Nordschleife in actie te zien.

De topklasse van autoland elektrificeert. BMW komt met de i7, een elektrische topsedan van het formaat 7-serie, en Mercedes-Benz prikt in dat segment volgend jaar de stekker in de EQS. De EQS is een elektrisch topmodel waar het merk in 2019 al een interessante voorbode van liet zien. Dat was immers het jaar waarin de Mercedes-Benz Vision EQS op de beursvloer van de IAA schitterde. Mercedes-Benz houdt in grote lijnen vast aan het aalgladde ontwerp van die showauto, al is de definitieve productieversie straks van een deel van diens typische conceptuele glimmers ontdaan.

De EQS krijgt het MEA2-platform als ruggengraat, een modulaire basis die we onder meer elektrische modellen van Mercedes-Benz terug zullen vinden. Hoewel de EQS net als de S-klasse een plekje bovenaan de voedselketen van Mercedes-Benz opeist, deelt het elektrische paradepaardje van het merk zijn platform dus niet met de nieuwe S-klasse. Die maakt immers gebruik van het MRA-platform. Ook krijgt de EQS een volledig eigen koets aangemeten. De S-klasse is een traditionele sedan, terwijl de EQS meer een vierdeurs coupé-achtige koets lijkt te krijgen, mogelijk zelfs met een vijfde deur. De EQS moet een elektrische actieradius van zo'n 700 kilometer kunnen halen, een waarde die vergelijkbaar is met de range die de Vision EQS op papier zou moeten kunnen halen.