Mercedes-Benz C-klasse EQ
Elektrische Mercedes-Benz C-klasse: schieten op BMW i3 vanaf €66.000

Ruim €10.000 duurder dan C-klasse met benzinemotor

Lars Krijgsman
4

De elektrische Mercedes-Benz C-klasse is in ieder geval voorlopig zo'n €10.000 duurder dan het alternatief met benzinemotoren. AutoWeek heeft de prijzen van de elektrische Mercedes-Benz C-klasse 'met EQ Technologie'.

Mercedes-Benz en BMW introduceerden onlangs allebei uiterst belangrijke modellen in het zakelijk segment. BMW de i3 en de iX3, Mercedes-Benz de elektrische C-klasse en de elektrische GLC die beide de toevoeging 'met EQ Technologie' krijgen. We kunnen je nu de voorlopige vanafprijs van de elektrische C-klasse vertellen: een kleine €66.000.

Voor €65.875 staat de elektrische Mercedes-Benz C400 4Matic als Business Solution bij je langs de stoep. De rijker uitgeruste Business Solution Luxury en Launch Edition kosten achtereenvolgens €67.932 en €69.950. Een variant met sportiever ogende AMG-verwennerij is er ook: de Business Solution AMG. Die kost €71.683.

Voorlopig is de elektrische C-klasse er dus alleen als C400 4Matic. Die is niet voor de poes. Hij is 489 pk en 800 Nm sterk, heeft vierwielaandrijving en een 94 kWh accu (netto). Hij bereikt in alle stilte in vier seconden een snelheid van 100 km/h, schopt het tot een actieradius van maar liefst 761 kilometer en kan met 330 kW snelladen. Het maximum trekgewicht: 1.800 kilo.

Mercedes-Benz C-klasse EQ

De elektrische C-klasse zonder AMG-aankleding.

Later volgen ongetwijfeld nog minder potente versies met een lagere vanafprijs. Voorlopig ligt de vanafprijs van de elektrische C zo'n €10.000 boven die van een C-klasse met benzinemotor. Voor dat prijsverschil krijg je in ieder geval een bonk meer vermogen. De goedkoopste C-klasse met benzinemotoren is immers de mild-hybride C180 met 170 pk (+20 pk mild-hybride). Die C-met-benzinemotoren blijft overigens gewoon bestaan. De elektrische C-klasse is een separaat model op een eigen platform en staat naar de benzine-C in de showroom.

