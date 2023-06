Buick Electra E4: oud label voor elektrische SUV

Wie AutoWeek geregeld bezoekt, weet ongetwijfeld dat we niet alleen een neus hebben voor wat er zich in het Nederlandse of Europese autolandschap afspeelt. Voor de hoofdrolspeler in dit artikel zakken we via een uiterst korte tussenstop in de Verenigde Staten af naar China, het land dat om de haverklap een nieuwe EV lanceert.

Wie een beetje bekend is met historische modellen van Buick, weet ongetwijfeld dat het merk de Electra-aanduiding vanaf de jaren 50 tot begin jaren 90 op diverse hoog gepositioneerde modellen toepaste. Anno 2023 plakt Buick het label in zijn belangrijke afzetmarkt China op volledig elektrische modellen. We schreven eerder al over de Electra E5 en werpen nu in vogelvlucht een blik op een tweede nieuwe elektrische Buick van de Electra-familie: de Electra E4.

Net als de Electra E5 kon AutoWeek je de Electra E4 al ruimschoots voor zijn officiële onthulling laten zien. Nu heeft Buick hem zelf getoond, al houdt het uitgebreide technische specificaties nog even onder de pet. Uit informatie die AutoWeek uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie opdook bleek dat de Electra E4 4,82 meter lang is en een wielbasis van 2,95 meter heeft. Formaattechnisch is hij min of meer vergelijkbaar met de Mercedes-Benz EQE SUV, al heeft de Electra E4 een beduidend sterker aflopende daklijn.

Net als de Buick Electra E5 staat de dynamischer gelijnde Electra E4 op GM's Ultium-platform, een modulaire EV-basis die je ook onder de GMC Hummer EV,Cadillac Lyriq en Celestiq, Chevrolet Blazer, Equinox en Silverado EV en zelfs de Honda Prologue vindt. Het design van de Electra E4 borduurt overduidelijk voort op dat van de Electra-X Concept waarvan het feitelijk de productieversie is. Buick spreekt trots over de aanwezigheid van een glazen dak met een oppervlak van 1,2 vierkante meter en het enorme 30-inch brede gebogen display dat als digitaal instrumentarium en als infotainmentscherm fungeert. De Electra E4 is door de Chinese joint-venture SAIC-GM ontwikkeld en blijft zeer waarschijnlijk in China.

Zou jij deze Buick Electra E4 een interessant alternatief vinden voor een van de vele elektrische SUV's die je al in Nederland kunt kopen? Waarom wel, of waarom juist niet? Laat het ons weten in de reacties.