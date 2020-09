Buick Electra knalt los!

Meer conceptgeweld is afkomstig van het Amerikaanse Buick. Zijn Chinese tak heeft in de Electra Concept gepresenteerd, een volledig elektrisch aangedreven studiemodel met een bekende naam.

Buick parkeert in China de Electra Concept, een auto waar het merk een oude vertrouwde modelnaam voor uit de mottenballen trekt. 'Electra' werd tussen 1959 en 1990 gebruikt voor zes generaties van een relatief hoog gepositioneerde modelfamilie waar door de jaren heen diverse carrosserievarianten van werden geleverd. Waar de oude Electra's nooit minder dan zes zescilinders en veelal juist V8's onder de kap hadden, is de Electra Concept veel meer een kind van deze tijd. De Electra Concept is namelijk een futuristisch ogende SUV-achtige met een volledig elektrische aandrijflijn.

De Electra Concept geeft volgens zijn scheppers in zekere zin weg wat Buick in ieder geval in China in de toekomst op EV-vlak van plan is. Het studiemodel is overgoten met een designtaal die Buick 'Potential Energy' noemt. Interessanter zijn de op opvallende wijze naar boven openslaande portieren en de glad ogende koets. Het model staat relatief hoog op zijn 23-inch grote wielen en lijkt daarmee een SUV-achtige, al doet de vorm van de carrosserie vermoeden dat de door SAIC-GM ontwikkelde showauto meer een sedan is. Buick omschrijft de showdebutant zelf als een 'vierzits cross-over met een GT-uitstraling'. Aha. De koplampen bevatten led-matrixkijkers, en is niet de engie verlichting voorop. Ook lager in de snuit nemen we ledtechniek waar. Opvallend is de plek waar het 'glaswerk' al begint: nagenoeg halverwege waar normaal gesproken de motorkap zich zou bevinden. Het interieur is net als het exterieur vrij simplistisch van opzet. Veel meer dan een futuristisch ogend stuurwiel en een gebogen display vind je er niet.

Onderhuids gaat General Motors' Ultium-batterijtechniek schuil, hardware waarbij verschillende modules in het accupakket via wi-fi met elkaar communiceren en waardoor er fors minder bedrading nodig. Daarnaast zouden de Ultium-batterijen tot zo'n 70 procent minder kobalt bevatten dan de conventionelere exemplaren. Het accupakket met een niet nader gespecificeerde capaciteit zou goed zijn voor een actieradius van 660 kilometer. Twee elektromotoren zijn samen goed voor een gecombineerd vermogen van 593 pk. De Electra Concept sprint daarmee in slechts 4,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h.