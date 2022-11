Buick Electra E5: eerste van grote reeks EV's

De naam 'Electra' werd door Buick vanaf eind jaren 50 tot 1990 gebruikt voor een reeks hoog gepositioneerde modellen. Anno 2022 gebruikt Buick de naam niet voor luxueuze modellen met zes- of zelfs achtcilinders, maar voor volledig elektrische modellen. In 2020 blikte Buick met de Electra Concept al vooruit op een elektrische Electra-toekomst en medio dit jaar deed het merk dat nog eens dunnetjes over door de Electra-X voor te stellen. Uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we de eerste foto's gevist van de eerste elektrische Buick van het Electra-label: de Electra E5. Het Electra-label gaat waarschijnlijk de Velite-naam vervangen die Buick in China momenteel voor een stel EV's gebruikt.

De Buick Electra E5 oogt lang niet zo spannend als de Electra-X waar het design van de auto op is geïnspireerd. We zien een relatief inwisselbare EV-koets waarvan slechts het front doet denken aan dat van zijn conceptuele voorganger. De Electra E5 heeft hoog in de neus platte led-dagrijverlichting, de daadwerkelijke koplampen zitten lager in de bumper op een plek waar je bij sportieve modellen wellicht een koelopening verwacht. Aan de achterzijde zien we platte achterlichten die met elkaar zijn verbonden door een doorlopende strip en bovenaan de achterruit zit een spoiler met erin een uit drie delen opgebouwd derde remlicht.

Volgens de gegevens is de Electra E5 4,89 meter lang, 1,91 meter breed en 1,86 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,95 meter. De Electra E5 is daarmee een maatje kleiner dan Buicks grootste SUV: de Enclave. Zijn lengte komt meer overeen met die van de Envision Plus, de langere zevenzitsversie van de reguliere Envision. Uit de registratiegegevens blijkt dat de Buick Electra E5 een 245 pk sterke elektromotor heeft, maar over het accupakket kunnen we je helaas nog niets vertellen.

Buick Encore Plus

De tweede nieuwe Buick die we je kunnen laten zien is de Encore Plus. Deze vrij compacte SUV meet 4,46 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,64 meter. Het lijkt te gaan om een nieuwe, langere versie van de Encore GX die Buick naast in de Verenigde Staten ook in China verkoopt. Die Encore GX, niet te verwarren met de simpelweg Encore geheten SUV die Buick ook in China levert, lijkt van opzij namelijk sterk op deze nieuwe Encore Plus. Opvallend is dat Buick de auto een front heeft geven in de stijl van de Electra E5 die we hiervoor bespraken. Ook de nog kakelverse Buick Envision - weer een andere SUV die Buick in China verkoopt - heeft een dergelijke snuit.