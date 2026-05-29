De Nio ES9 degradeert een GLS tot ‘klein’

Met de Nio EL8 heeft Nio nu al een enorme SUV met drie zitrijen in huis. Dat het altijd groter kan, bewijst de Nio ES9 die Nio nu ook zelf laat zien.

De Nio ES9 kwam al eens voorbij op deze site, maar vandaag is het tijd voor de officiële beelden en informatie. Naar bekend Chinees gebruik is het wat die beelden betreft nog een beetje aantobben, maar de buitenkant is vanuit twee hoeken te zien. Daarmee wordt duidelijk dat de ES9 wat strakker oogt dan de meer afgeronde modellen die we tot nu toe van het merk hebben gezien. De verticale sleuf voor het voorportier geeft de ES9 wat Range Rover-achtigs, al is zelfs een Range Rover met lange wielbasis kleiner dan deze Nio.

De ES9 moet de toch al immense EL8 immers voorbij, en dus is deze mastodont om precies te zijn 5.365 millimeter groter. Dat is groter dan een GLS, groter dan een X7 en dus groter dan zo’n Range Rover, al zijn er in Amerika uiteraard wel SUV’s die hier weer riant voorbijsteken.

De naam ‘ES9’ zou trouwens wat verwarrend kunnen overkomen op Europeanen, die immers gewend zijn dat Nio-SUV’s namen met ‘EL’ hebben. Dat is echter alleen in Europa het geval en de auto’s die we hier als EL6, EL7 en EL8 kennen, heten elders ES6, ES7 en ES8. Het is wel de vraag of de ES9 ooit de naam EL9 krijgt, want de EL8 was ook al erg groot voor Europa. Van een afstandje noteren we echter graag dat de ES9 een wielbasis heeft van 3,25 meter en een interieurlengte van dik 2,80 meter. Het panoramadak is twee meter lang en heeft een ‘frunk’ van 216 liter, een noviteit voor Nio. De ES9 zit standaard ramvol luxe, biedt zes riante zitplaatsen, heeft een beest van een audiosysteem en beschikt over achterwielsturing om de draaicirkel schappelijk te houden. Bijzonder is ook het onderstel: geen luchtvering, maar een hydraulisch systeem dat de auto in hoogte verstelbaar maakt en overhellen actief tegengaat.

Met een 900V-boordnet moet snelladen razendsnel gaan, ook nieuw voor Nio. Dat concentreert zich immers liever op het swappen van batterijen, wat met deze auto ook kan en in 3 minuten gepiept moet zijn. De auto zelf is trouwens ook snel: van 0 naar 100 gaat in 4,3 seconden. Toch wel indrukwekkend…