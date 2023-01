Cadillac en Buick halen frisse neus in China

Chevrolet is in China een grote speler, maar ook andere merken van General Motors zetten vol in op de Chinese markt. Zo komt Buick met een zoveelste specifiek voor de Chinese markt ontwikkelde elektrische auto en heeft Cadillac een gefacelifte XT4 voor de Chinese markt in petto.

Buick en Cadillac introduceren momenteel het ene na het andere nieuwe model op de Chinese markt. Het gaat de laatste tijd steeds vaker om auto's die in thuisland de Verenigde Staten nog niet zijn gepresenteerd of überhaupt niet op de markt komen. We noemen de Cadillac GT4, de grondig vernieuwde CT6 en auto's als de Buick Envista en Buick Electra E5. Die laatste is Buicks eerste elektrische auto van de Electra-familie en die krijgt straks gezelschap van een kleinere elektrische cross-over, de Buick Electra E4.

De Buick Electra E4 is 4,82 meter lang en heeft een wielbasis van 2,95 meter. Daarmee is hij niet eens veel kleiner dan de 4,89 meter lange Electra E5. De wielbasis is zelfs gelijk aan die van zijn grotere broer. Hij is overduidelijk getekend volgens Buicks nieuwe Chinese designtaal, compleet met de geknepen verlichting aan de voorzijde. Achterop vinden we een eigenwijs achterspoilertje onder aan de achterruit. De achterlichten zijn optisch met elkaar verbonden. Het is overduidelijk de productieversie van de medio vorig jaar gepresenteerde Electra-X Concept.

Ook Cadillac heeft iets nieuws voor de Chinese markt in petto. Uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatietechnologie hebben we namelijk de gefacelifte versie van de kortstondig ook in Nederland geleverde XT4 te pakken. De XT4 krijgt een nieuw front met daarin sterker geknepen koplampen, exemplaren die gelijkenissen vertonen met die voorop de vernieuwde CT6. Nieuw bumperwerk aan zowel voor als achterzijde? Van de partij.

Naar Nederland komt de vernieuwde XT4 niet en datzelfde geldt voor de Buick Electra E4. Zou voor die elektrische Buick een plekje zijn op de Nederlandse markt? We zijn benieuwd naar jouw mening!