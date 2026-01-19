Autorijden is zelden goedkoop. Een liter benzine of diesel al helemaal niet. Met ingang van dit jaar werden benzine en diesel fors duurder en sinds de jaarwisseling zijn de brandstofprijzen blijven stijgen.

Janken aan de pomp zal ook dit jaar een wekelijkse activiteit zijn van veel Nederlandse automobilisten. De brandstofaccijnskorting daalde met ingang van dit jaar met zo'n 6 cent, met als gevolg dat je meer betaalt voor een liter brandstof. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter E10 (Euro 95) lag op 31 december 2025 nog op een voor 2025 relatief lage €2,13. Op 1 januari schoot die omhoog naar €2,18, terwijl de literprijs voor een litertje Euro 95 op 7 januari al op €2,21 lag. Neem maar een pakje Kleenex mee, want de prijs van een liter benzine ligt nu nog hoger.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor een liter E10 bedraagt nu een schrikbarende €2,25, die van diesel staat inmiddels op €2,02. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. In 2025 was benzine het duurst, toen lag de GLA van een liter Euro 95 op zo'n €2,20. Zo hoog als het recordbedrag van €2,51 cent per liter - op 8 juni 2022 - ligt het nog niet. De almaar duurder wordende brandstof houdt volgens experts onder meer verband met onrust in het Midden-Oosten, de invloed van geopolitiek op de olie- en dus brandstofprijzen is immers gigantisch. Waar houdt het op? Voorlopig lijkt het erop dat tijdens het tanken de tranen net zo hard over je wangen rollen als je de liters je benzinetank in gaan.

Een rekenvoorbeeld: op 19 januari 2025 zou je volgens de toen actuele GLA (€2,18/liter) €109 kwijt zijn als je 50 liter benzine zou tanken. Momenteel betaal je voor diezelfde 50 liter in het ongunstigste geval €112,50. UnitedConsumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Daarbij geldt dat je veelal alleen langs de snelwegen deze hoge literprijzen betaalt, lokale tankstations geven vaak korting en dus kun je op veel plekken voordeliger je tank volgooien.

Afgebeeld: een huilende man aan de pomp zoals de twijfelachtig getalenteerde AI-kunstenaar hem voor zich ziet