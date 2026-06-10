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Nieuws

Nieuwe Audi SQ7 heeft een 600 pk sterke V8!

Sterker dan ooit!

Lars Krijgsman
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Na meer dan elf jaar is er eindelijk een nieuwe Audi Q7. Daarvan komt natuurlijk ook weer een heftige S-versie. Dit is de nieuwe Audi SQ7 en hij is dikker dan ooit!

De fonkelnieuwe Audi Q7 komt in ieder geval als plug-in hybride met een V6-benzinemotor naar Nederland. De diesels gaan aan de neus van de Nederlandse consument voorbij. Sinds de tweede generatie van de Q7 bestaat er een sportieve SQ7. Ook de nieuwe Audi Q7 is er als SQ7 en die is sterker dan ooit.

De vorige generatie SQ7 is er met twee verschillende aandrijflijnen geweest. Die SQ7 debuteerde zo'n 10 jaar geleden met een 435 pk sterke 4.0-TDI V8-dieselmotor. Die dikke zelfontbrander werd ook na de eerste facelift van de Q7 in de SQ7 geleverd, maar maakte later plaats voor een benzinemotor. Dat was er niet zomaar een, maar een biturbo 4.0-V8 die maar liefst 507 pk leverde. Ook de nieuwe Audi SQ7 heeft een V8 benzinemotor, maar dan eentje die nog krachtiger is dan de vorige. In de nieuwe Audi SQ7 brengt de achtcilinder maar liefst 600 pk en 800 Nm op de been, meer nog dan in de Nuvolari!

Met die oerkracht stampt de Audi SQ7 vanuit stilstand in 3,7 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). Dat er vooralsnog enkel Amerikaanse cijfers zijn, is veelzeggend, want vooralsnog is de Audi SQ7 alleen aan de Amerikaanse markt voorgesteld. De SQ7 heeft er een achttraps automaat, adaptieve luchtvering en quattro-vierwielaandrijving, waarbij de nadruk op de achterwielen ligt. Volgens Audi is het mogelijk het gros van het koppel naar de achterwielen te sturen.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op de vraag of de Audi SQ7 ook naar Nederland komt. We vrezen het ergste.

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