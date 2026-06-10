In januari dit jaar werd er op de A7 tussen Hoorn en Purmerend al een trajectcontrole ingevoerd. Vanaf nu wordt ook de andere kant op, dus van Purmerend naar Hoorn, je gemiddelde snelheid gemeten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM was handhaving in beide richtingen hard nodig vanwege het grote aantal weggebruikers dat te hard rijdt. Een op de zes automobilisten zou zich niet aan de maximumsnelheid houden. De nieuwe trajectcontrole houdt de snelheid van het wegverkeer tussen hectometerpaal 17.7 en 27.5 bij.

Het recept is bekend: bij een te hoge gemiddelde snelheid volgt een bekeuring. Volgens het OM daalde het aantal hardrijders dankzij de begin dit jaar ingestelde trajectcontrole tussen Hoorn en Purmerend met 90 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er bijna 30.000 snelheidsovertredingen geregistreerd, al ziet het OM een dalende trend. In januari reed nog 1,2 procent van alle weggebruikers te hard. Dat percentage daalde naar 1,07 procent in februari en naar 0,83 procent in maart. Wel steeg het in april weer licht (0,89 procent).

In Nederland zijn in totaal 64 trajectcontrolesystemen, verdeeld over 31 locaties.