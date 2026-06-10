Mazda is heer en meester in het constant bijschaven van zijn modellen. Nu is de Mazda CX-30 vernieuwd. Van een facelift is geen sprake, van een modeljaarupdate wél!

Net als veel autofabrikanten voert ook Mazda geregeld modeljaarupdates door op zijn modellen. Deze keer is de Mazda CX-30 met wat kleine wijzigingen klaargestoomd voor een nieuwe ronde. Aan het Europese leveringsgamma van de CX-30 voegt Mazda een nieuw uitrustingsniveau toe: Homura Plus. Die komt een kleine trede boven de huidige Homura-uitvoering te staan.

Mazda breidt het kleurenpalet van de CX-30 uit met de kleuren Aero Grey en Zinc Green. Zinc Green vond onlangs ook zijn weg naar de vernieuwde Mazda MX-5. Ook het interieur heeft wat verbeteringen ondergaan. Mazda zegt materialen van hogere kwaliteit toe te passen, stelt nieuwe materialen voor de afwerking van het interieur beschikbaar en er is onder meer uitgebreidere interieurverlichting. Het Smart Brake Support noodremsysteem moet onder meer motorfietsen beter kunnen herkennen en de adaptieve led-koplampen zijn fijngeslepen. De verlichting moet voor andere weggebruikers minder schitteren. Daarnaast zijn de functionaliteiten van het infotainmentsysteem uitgebreid.

De samenstelling van het Nederlandse leveringsgamma is nog niet bekend. We verwachten dat er aan de aandrijflijnen niets verandert. Momenteel is de Mazda CX-30 er als 140 pk sterke mild-hybride met 2.5 benzinemotor en met een 186 pk sterke mild-hybride 2.0 SkyActiv-X benzinemotor. De 140 pk sterke variant is er enkel met voorwielaandrijving, maar biedt wel de keuze uit een handbak en een zestrapsautomaat. De SkyActiv-X benzinemotor is er ook met handbak en met een automaat, maar is, behalve met voorwielaandrijving, ook met vierwielaandrijving te combineren. Ga je voor vierwielaandrijving, dan vervalt handgeschakelde versnellingsbak als keuzemogelijkheid.