Mitsubishi leent zijn modellen in Europa voornamelijk van Renault, al is er ook een Mitsubishi die vooral een Nissan is: de Outlander. Nu is er weer een nieuwe Mitsubishi die eigenlijk helemaal geen Mitsubishi is. Dit is de Mitsubishi Eclipse Sportback. Inderdaad: een Nissan Leaf!

De Mitsubishi ASX is een Renault Captur, de Grandis is een Renault Symbioz, de Colt is een Clio en de kersverse Eclipse Cross is feitelijk een Renault Scenic E-Tech Electric. De enige Mitsubishi die in Nederland geen Renault is, heet Outlander en is gebaseerd op de Nissan X-Trail. Nu is er weer een nieuwe Mitsubishi die overduidelijk een Nissan is: de Eclipse Sportback. Je hoeft bepaald geen kenner te zijn om direct te zien dat dat een door Mitsubishi aangepaste Nissan Leaf is.

De Mitsubishi Eclipse Sportback is voor zover Mitsubishi aangeeft enkel bestemd voor Noord-Amerika. Van komst naar Europa is in ieder geval vooralsnog geen sprake. Normaliter worden nieuwe modellen in hun dikste vorm gepresenteerd. Als dat ook bij de Eclipse Sportback het geval is, is er iets opmerkelijks aan de hand. De Nissan Leaf heeft in het meest riante uitrustingsniveau namelijk een achterlichtpartij waarbij er ook lichtunits in de achterklep zitten. De lagere uitvoeringsniveaus hebben eenvoudigere verlichting op de hoeken van de carrosserie en 'een kale' klep waarin enkel de merknaam staat uitgeschreven. Mitsubishi presenteert de Eclipse Sportback enkel met de minder complexe achterlichten, al geeft het wel een eigen draai aan de lichtsignatuur. Ook is het deel aan weerszijden van de kentekenplaat onderin de achterbumper anders vormgegeven.

Ook aan de voorzijde zijn er optische verschillen met de Nissan Leaf. Zo worden de koplampunits aan de bovenzijde door een strip met daarin verticale sierelementen en een Mitsubishi-logo met elkaar verbonden. Waar de uitlopers van lichtunits van de Leaf middels een zwarte strip visueel aan elkaar geknoopt zijn, is dat bij de Eclipse Sportback niet het geval. Ook wijken de volledige voorbumper en vormen van de vele led-elementen in de koplampunits af.

Technische gegevens vermeldt Mitsubishi vooralsnog niet. We mikken er dan ook op dat die overeenkomen met die van de Leaf. Mitsubishi steekt overigens niet onder stoelen of banken dat de Eclipse Sportback van Nissan wordt geleend. "De Mitsubishi Motors Eclipse Sportback is gebaseerd op de veelgeprezen nieuwe generatie Nissan LEAF en zal cosmetische wijzigingen bieden die de twee voertuigen van elkaar onderscheiden en dit model uniek maken als Mitsubishi." Die wijzigingen hebben we zojuist besproken. Zijn die genoeg om er een echte Mitsubishi van te maken?