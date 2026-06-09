Je koopt een elektrische Dacia al voor minder dan €10.000

De Dacia Spring is momenteel alleen nog uit voorraad leverbaar. Dat is tijdelijk, zo verzekert Dacia ons. Wil je geen Spring uit voorraad, maar een ouder exemplaar? Geen probleem. Je hebt al een gebruikte elektrische Dacia Spring voor minder dan €10.000!

Een elektrische Dacia voor minder dan €10.000? Kan gewoon. Kijk maar eens naar deze blauwe Spring uit 2021 met nog geen 70.000 kilometer op de teller. In het uitgebreide aanbod van occasions op AutoWeek.nl is dat de goedkoopste tweedehands Spring die je kunt kopen. Liever een gebruikte Dacia Spring met NAP? Dan moet je minimaal €10.690 reserveren voor een Dacia Spring.

Het gaat om een Dacia Spring uit 2021, het eerste bouwjaar van de kleine elektrische Roemeen. Je moet het dus zonder de relatief uitgebreide wijzigingen doen die door de jaren heen op de Spring zijn doorgevoerd. Wat je krijgt: een 44 pk sterke elektromotor en een 27,4 kWh accu. Die bescheiden hardware levert het elektrische stadsvriendje natuurlijk geen indrukwekkende prestaties op. De acceleratietijd van 0-100 km/h? Pak de kalender er maar bij: de Spring neemt er maar liefst 19 tellen de tijd voor. In de stad is de Spring beter op zijn plek. Je zoemt er in 5,8 seconden mee naar een snelheid van 50 km/h. Het rijbereik: 230 kilometer. Wat de State of Health (SoH) van de accu is, meldt de verkopende partij niet.

De Spring in kwestie is geen traditionele Comfort- of Comfort Plus-uitvoering. We hebben hier te maken met een Dacia Spring Business. Die heeft zaken als airco en een achteruitrijcamera, en je kunt ook je smartphone ermee verbinden. De vooral voor fleet owners of autodeeldiensten bestemde Business-versie heeft daarbij eenvoudig schoon te maken kunstlederen bekleding en rubberen matten.