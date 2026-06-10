Nederland is het eerste land in Europa waar Tesla's Full Self-Driving Supervised (FSD Supervised) officieel is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Je Tesla het werk voor een groot deel zelf laten doen kan flink wat brokken schelen, zo blijkt uit cijfers van Tesla.

In april dit jaar werd Tesla's Full Self Driving Supervised (FSD) eindelijk door de RDW goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Daarmee werd Nederland het eerste Europese land waar Tesla's semi-autonome rijsysteem gebruikt mag worden. Hoewel we onze duurtest-Model Y tijdens onze eerste FSD Supervised-praktijktest op een foutje betrapten, blijkt het systeem - met een oplettende bestuurder op de bestuurdersstoel - in Nederland heel wat brokken te kunnen voorkomen.

Tesla meldt trots dat Tesla's die in Nederland in FSD Supervised-modus rijden, op de snelweg bij 3,4 keer minder aanrijdingen betrokken zijn dan Tesla's die op de snelweg volledig door een mens worden bestuurd. Tesla heeft dat naar eigen zeggen berekend op basis van 16,6 miljoen door Tesla's in FSD-modus gereden snelwegkilometers. Daarbij zou geen enkele aanrijding hebben plaatsgevonden, versus 33 aanrijdingen bij 158,7 miljoen gereden snelwegkilometers in Tesla's die niet in Full Self Driving-modus reden. Hoe Tesla de factor '3,4' heeft berekend, licht het verder niet toe.

Tesla heeft ook gekeken naar de resultaten buiten snelwegen. Het heeft gekeken naar 7 miljoen FSD-kilometers buiten de snelweg. Daarbij zijn 3 aanrijdingen geregistreerd, versus 109 aanrijdingen op niet-snelwegen over een afstand van 152,9 miljoen kilometer met een Tesla die niet in FSD Supervised-modus reed.

Soepeler

Ook interessant: Tesla's die in Full Self Drive-stand rijden, maken tot bijna 15 keer minder vaak een noodstop dan Tesla's die volledig door een mens worden bestuurd. Daarbij zouden Tesla's in FSD Supervised-stand bijna negen keer minder vaak plots hard accelereren, bijna zeveneneenhalf keer minder vaak hard remmen en acht keer minder vaak slingeren.

Natuurlijk heeft Tesla er baat bij de resultaten van Full Self Driving Supervised zo gunstig mogelijk te presenteren. De motivatie achter de selectie van het bekeken aantal kilometers, wordt verder niet toegelicht.

Belangrijk: Full Self Driving Supervised is geen volledig autonoom rijsysteem. De bestuurder blijft verantwoordelijk en moet altijd opletten. Ook als hij of zij niet zelf rijdt.