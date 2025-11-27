Ga naar de inhoud
Slecht nieuws: benzine wordt 6 cent per liter duurder

Minder accijnskorting, meer betalen

Tanken (ANP)
Lars Krijgsman

Slecht nieuws als bij jou de tranen al over je wangen rollen bij het tanken. De brandstofaccijnzen gaan per 1 januari 2026 namelijk tóch omhoog.

"De kogel is door de kerk. De korting op de brandstofaccijns wordt met een jaar verlengd. Dat betekent dat de benzineprijzen en dieselprijzen per 2026 niet direct omhoogschieten", schreven we in september. Goed nieuws voor wie een brandstofauto heeft. Nu is er minder goed nieuws. De korting blijft bestaan, maar is per 1 januari wel flink lager.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie om de brandstofaccijnskorting met 448 miljoen euro te verlagen naar 1,27 miljard euro. Het gevolg daarvan: de accijns op een liter benzine neemt toe van €0,79 naar €0,84 cent. Het gaat om een verhoging - of eigenlijk verlaging van de korting - met 5,5 cent. De accijns op een liter diesel neemt met 3,6 cent toe, die op lpg met 1,3 cent.

Het vrijgekomen geld zet de overheid in om bezuinigingen op - en daarmee verschraling van - het openbaar vervoer te voorkomen.

