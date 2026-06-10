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Dure benzine en diesel in Nederland op papier goed voor het milieu

Puur fictief

Lars Krijgsman
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De torenhoge prijzen van benzine en diesel dragen hun steentje bij aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, maar niet omdat er minder gereden wordt.  Hoe zit dat?

De hoge prijzen van benzine en diesel zorgen er vooralsnog niet voor dat het rijgedrag van de automobilisten in Nederland verandert. Toch helpen de torenhoge prijzen aan de pomp bij het verlagen van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt vooral een administratief dingetje.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt dat de uitstoot van broeikasgassen in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 5 procent lager was dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het gros van die verlaging komt voor rekening van de elektriciteitssector die minder heeft uitgestoten. Ook de mobiliteitssector heeft op papier minder uitgestoten: ruim vijf procent minder zelfs. Een deel van die verlaging komt doordat de hoge brandstofprijzen Nederlanders ertoe aanzetten vaker over de grens te tanken. De uitstoot van in het buitenland getankte brandstoffen telt niet mee in de Nederlandse cijfers, aldus het CBS. Ook speelt mee dat er minder leaseauto's met dieselmotor verkocht zijn, al waren dat er de laatste jaren al nog maar een verwaarloosbaar aantal.

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