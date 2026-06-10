Enkele jaren nadat de laatste exemplaren van de Audi R8 werden verkocht, heeft die super-Audi een opvolger in de vorm van de Audi Nuvolari. Een V10 tref je daarin niet aan. Wel ligt er achter de voorstoelen een 800 pk sterke 4.0 V8 met twee turbo's. Die achtcilinder maakt de Nuvolari al sterker dan de R8 ooit is geweest. Daar blijft het niet bij, want de Nuvolari is een plug-in hybride en profiteert derhalve van een flinke dosis elektrokracht. Drie axiale fluxmotoren stuwen het vermogen op tot maar liefst 1.001 pk. Daarmee is de Nuvolari sterker dan de Lamborghini Temerario, waarmee hij zijn basis deelt.

De Audi Nuvolari komt in de eerste helft van volgend jaar op de markt. Hoewel de supercar al is gepresenteerd, is het testwerk met de auto nog in volle gang. De Nuvolari kwam als een verrassing; prototypes en testmodellen ervan zagen we er tot op heden niet van. Nu is de extreme Audi voor het eerst in testkostuum op de Nürburgring-Nordschleife gesnapt. Het camouflagewerk dat dit testmodel heeft, had er eigenlijk niet op hoeven zitten.

De spionageplaten laten zien hoe Audi de kentekenplaat aan de voorzijde bevestigt: met behulp van een kleine plaathouder die bovenin de grille zit. Of dat alleen een oplossing is voor dit prototype, of dat ook de productieversie dat krijgt, valt nog te bezien. De Nuvolari die Audi onlangs zelf liet zien, had een andere grille met bovenin enkel het Audi-logo. Er zijn meer verschillen tussen de Nuvolari die Audi liet zien en die op de Ring is gesnapt. Zo heeft het gesnapte testmodel naden tussen de bumpers en het plaatwerk.

De Nuvolari is de eerste Audi met de fonkelnieuwe designtaal die Audi met de Concept C introduceerde. Er komen meer Audi's met een vergelijkbaar design, waaronder een model dat in de voetsporen van de TT treedt. Dat wordt de directe afgeleide van de Concept C. Die auto verwachten we in de tweede helft van volgend jaar.