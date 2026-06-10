De elektrische Nissan Ariya staat op het punt de Nederlandse markt te verlaten. De SUV is alleen nog uit voorraad leverbaar. Een directe opvolger is er niet.

In de markt voor een Nissan Ariya? Dan moet je snel zijn. De elektrische SUV is niet meer te configureren en is alleen nog uit voorraad leverbaar. Hoewel de Nissan Ariya onlangs werd vernieuwd, is het einde voor de Ariya nabij. "Zodra de voorraad is uitgeput, wordt de verkoop van de Ariya stopgezet", zo vertelt de Nederlandse importeur ons. Nissan zegt zich in de Benelux op de Leaf, Micra, de nieuwe elektrische Juke en op een nieuw elektrisch model in het A-segment te richten. Dat wordt een neefje van de Renault Twingo en de Dacia-afgeleide daarvan.

De Nissan Ariya werd medio 2020 gepresenteerd. Het duurde door een chiptekort tot eind 2021 voordat de eerste Nederlandse prijzen bekend werden. Eind 2025 verlaagde Nissan de prijzen van de Ariya in Nederland al met tot maar liefst €7.500.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Ariya zijn er in Nederland een kleine 2.200 exemplaren geregistreerd. Een hardloper is het nooit geworden. In 2023 had de Nissan Ariya in Nederland zijn beste jaar. In dat jaar gingen 630 stuks op kenteken.