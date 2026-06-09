Vandaag kunnen we voor het eerst in elf jaar zeggen dat er een geheel nieuwe Audi Q7 is. De nieuwkomer is nipt groter en ruimer dan zijn voorganger, maar niet langer de grootste Audi-SUV. Dat zit zo.

Eerste geheel nieuwe Q7 sinds 2015

Eerst alleen diesel, maar niet in Nederland

Gepositioneerd onder aanstaande Audi Q9

Wat weet je nog van 2004? George W. Bush werd herkozen, Facebook werd opgericht en Griekenland won het EK. En Audi had nog geen enkele SUV in het gamma. Onvoorstelbaar, maar waar. De eerste hoogpotige Audi kwam pas in 2005, ruim na de Duitse, Japanse en Zweedse concurrentie. De eerste Q7 kreeg binnen Audi snel navolging in lagere segmenten en hield het tien jaar vol, om in 2015 te worden opgevolgd door generatie twee. Ook die Q7 bleek goed houdbaar en dus kijken we vandaag pas tegen de derde Q7 aan, al is het aantal Audi-SUV’s inmiddels niet meer te tellen en heeft Audi in ieder denkbaar segment een Q-model.

De basisopzet van de derde Q7 is niet verrassend. Hij wordt niet ineens volledig elektrisch, staat op een doorontwikkeling van het MLB-platform (dat heet nu PPC) en is met een lengte van 5,06 meter, breedte van 2,01 meter en hoogte van 1,76 meter slechts minimaal groter dan zijn voorganger. Toch is het silhouet van de auto wel degelijk veranderd. Waar eerdere Q7’s zich onderscheidden door een opvallend sterk aflopende daklijn, is de nieuwe Q7 rechtlijniger en vierkanter van vorm. Hij loopt daarmee meer in de pas met de XC90’s en GLE’s van deze wereld en doet dat ongetwijfeld vooral om ruimte te creëren voor een Sportback-achtige variant met een juist sterker aflopende daklijn.

Anders dan in de video wordt vermeld, is de Q7 in de basis niet ruimer dan zijn voorganger. Achter de achterbank gaat in de vijfzitter 670-2.075 liter, alleen ruimer als je met de PHEV-versie van voorheen rekent. Zo’n plug-in hybride variant is er van de nieuwe nog niet, waarover later meer. De nieuwe Q7 is als vanouds verkrijgbaar met een derde zitrij en kun je voor het eerst als zeszitter bestellen. Dan krijg je twee separate stoelen in plaats van één riante bank op rij twee, net wat luxueuzer. Er is veel keuze op het gebied van leersoorten en materialen en Audi heeft minder pianolak gebruikt dan voorheen, al zien we dat glimmende en stofgevoelige materiaal hier en daar nog wel terug. Het gigantische panoramadak is net als bij de Q9 niet voorzien van een rolscherm, maar kun je optioneel wel elektrochromatisch verduisteren. Het kan bovendien open.

Strak en modern

Voorin zien we een strak en modern dashboard volgens de bekende Audi-stijl. Knoppen zijn er nauwelijks en dus gaat alles via het touchscreen, dat het leed wel verzacht door climatecontrol en stoelverwarming permanent in beeld te houden. De passagier profiteert van een eigen scherm en het interieur zit vol met uitgebreid instelbare sfeerverlichting, al is dat enigszins afhankelijk van de gekozen uitrusting.

Het uiterlijk van de Q7 is typisch ‘Audi anno nu’. De eigenlijke koplampen zitten een verdieping onder de dagrijlichten en de achterlichten doen denken aan die van de nieuwste Audi A6. Uiteraard zijn de lichtunits volgepropt met geavanceerde led- en oled-modules die over tien of vijftien jaar ongetwijfeld tot astronomische reparatierekeningen gaan leiden, maar nu fraai ogen. Helemaal nieuw is de richtingaanwijzer, die nu aan voor- en achterzijde op het wegdek wordt geprojecteerd. Veiliger, zegt Audi, maar natuurlijk ook gewoon een leuke gimmick.

Eerst diesel, later PHEV

De Audi Q7 staat standaard op stalen veren, maar luchtvering is tegen meerprijs verkrijgbaar. Elektrificatie blijft bij de introductie beperkt tot mild-hybrid-ondersteuning. Audi presenteert de Europese versie met twee varianten van – jawel – een V6 TDI-dieselmotor, met 245 of 299 pk. In Nederland voert Audi geen diesels meer en dus is het voor ons wachten op de plug-in hybride Q7 met benzine-V6, die Audi ook al aankondigt. Daarbij treedt het merk niet in detail en dus kunnen we je nog niet verblijden met vermogens, accucapaciteiten en elektrische reikwijdtes. Ook weten we niet of de PHEV straks leverbaar is met een derde zitrij. De Audi Q7 wordt elders in Europa vanaf september afgeleverd, maar dat zijn diesels en dat geldt dus niet voor Nederland. Hier moeten we nog even geduld hebben tot januari, als Audi bekendmaakt wat de plug-in hybride eHybrid-versies in ons land gaan kosten.