De komende twaalf jaar worden cruciaal voor rijdend Nederland. Nu zijn er nog geen twee miljoen stekkerauto’s, maar in 2038 groeit dat aantal explosief tot wel acht miljoen, verwacht kenniscentrum ElaadNL, een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders.

Door deze enorme toename komen er nog veel meer laadpalen bij dan Nederland nu al telt. Bij woningen bijna 1,7 miljoen, op straat bijna 1,2 miljoen en bij kantoren en andere werkplekken nog eens 600.000.

Zulke aantallen vragen om gigantisch veel stroom, terwijl de elektriciteitsnetten overal in het land vol raken. Om te zorgen dat het licht niet uitgaat bij burgers en bedrijven, moeten automobilisten hun gedrag drastisch aanpassen, aldus onderzoeker Rutger de Croon van ElaadNL.

Dief van de eigen portemonnee

"Eten koken tussen vier en negen of een wasje draaien, daar kom je misschien niet onderuit. Maar met je auto ben je veel flexibeler.”

Wie toch tijdens de avondspits laadt, is volgens hem dief van de eigen portemonnee. "Stroom tijdens die uren is nu al duurder voor wie een dynamisch contract heeft. Maar ook netbeheerders willen hun tarieven op die momenten vanaf 2029 flink verhogen.”

Daarom denkt De Croon ook dat laden in de avondspits straks echt verleden tijd is: "Mensen zijn heus gevoelig voor die prijsprikkel.”

Maar zelfs als iedereen zijn auto goedkoop in de daluren gaat laden, is dat niet genoeg. Tegen 2050 verbruiken al die auto’s, vrachtwagens en bussen samen zo’n 52 terawattuur, oftewel 52 miljard kilowattuur. Dat is een veelvoud van de 4 terawattuur nu. Ook het aandeel van voertuigen in het stroomgebruik stijgt van 3,5 naar 10 procent van het totale jaarlijkse stroomverbruik.

ElaadNL oppert in het rapport De toekomst van laden daarom onder meer het tijdelijk ‘afknijpen’ van de stroom op piekmomenten, zoals nu al bij wijze van proef in Utrecht gebeurt.

‘Laadpaal delen met de buren’

De oplossing ligt volgens de onderzoekers verder in het creatief omgaan met de schaarse ruimte op het net. Dat betekent dat we laadpalen massaal moeten gaan delen. Nu staan laadpalen bij kantoren na de ochtend vaak urenlang niets te doen.

De Croon: "Als je je auto bij kantoor zet, dan is die tegen elven wel vol. De rest van de dag zou je die palen ook willen gebruiken voor andere automobilisten, maar dan moet wel het hek open.”

Hetzelfde geldt voor particulieren die een eigen laadpaal voor de deur hebben, bijvoorbeeld via een kabel onder de stoep of bovengronds. "We moeten onderzoeken of je die paal dan niet met de buren kunt delen”, stelt De Croon.

Stagnerende verkoop stekkerauto’s is tijdelijk

Hoewel de verkoop van elektrische auto’s de laatste jaren mede door veranderende subsidieregels wat stroever loopt, twijfelen de experts er niet aan dat de stroomvraag de komende jaren explodeert. Ook de huidige torenhoge benzineprijzen wakkeren de vraag naar stekkerauto’s weer aan.