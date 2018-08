Massale tellerfraude Een op vijf Duitse occasions verdacht

Duitse occasions zijn in Nederland erg populair. Rijke uitvoeringen, compleet uitgerust en een laag kilometrage. Tenminste, dat lijkt zo. De kans op een teruggedraaide kilometerteller is griezelig groot bij gebruikte auto's uit Duitsland.

Nederland kent een schaarste aan goede occasions en dat tekort wordt aangevuld met gebruikte auto's uit het buitenland. Zestig procent daarvan komt uit Duitsland. Met hun rijke uitrusting en lage kilometerstanden lijken die aantrekkelijk, maar dat is vaak schijn. Waar bij Nederlandse auto's tellerfraude steeds moeilijker wordt door regelmatige registraties in het NAP-register kent Duitsland pas sinds enkele maanden een vergelijkbaar systeem. Dat registreert bovendien alleen bij de HU (Hauptuntersuchung, de Duitse apk), dus pas vanaf het derde jaar en daarna elke twee jaar. Waar van de Nederlandse auto's het aandeel met verdachte kilometerstand is gedaald naar 2,76 procent heeft volgens schatting van de ADAC in Duitsland 40 procent van de auto's een teruggedraaide teller. Daarbij komt dat export een typisch terugdraaimoment is, dus de kans dat je bij een Duitse occasion een teruggedraaide teller cadeau krijgt, is enorm.

De kans op een teruggedraaide teller is bij een Duitse occasion volgens VAT acht keer zo groot

Volgens de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT, een initiatief van RAI, Bovag, ANWB en VNA) is die kans acht keer groter dan bij een origineel Nederlandse occasion. De gemiddelde schade bedraagt volgens Huisman € 1.500. Opvallend is dat het juist vaak de kleinere modellen betreft, omdat die sneller te verhandelen zijn en de kilometerstand daar veel uitmaakt. Uit een onderzoek van VAT blijkt dat 10 procent van de Duitse occasions een teruggedraaide teller heeft en nog eens 10 procent verdacht is. De overige 80 procent kon niet worden betrapt op onregelmatigheden, maar als de ADAC-schatting ook maar enigszins in de buurt van de werkelijkheid komt, moet er onder die 'nette' occasions ook nog heel wat kaf zitten.

