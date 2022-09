Zustermerk Volvo komt met micro-EV'tje

Minuscule elektrische stadsauto's zijn in China niet aan te slepen en dus is het niet verwonderlijk dat de ene na de andere Chinese fabrikant met een elektrisch stadsrakkertje komt. Ook Volvo's moederbedrijf stort zich op het segment en wel met deze Geometry M2.

De Chinese kolos Geely heeft een behoorlijk omvangrijk merkenportfolio. Het heeft uiteraard Volvo in zijn zak, maar is ook eigenaar van Lynk & Co, Polestar, Smart, Lotus en LEVC. Daarnaast heeft Geely een reeks merken die het vooralsnog alleen in China voert, waaronder Zeekr, Radar en Geometry, waarmee Geely zich vooral richt op de verkoop van elektrische auto's. In dit artikel bespreken we een potentieel heel lucratief nieuw model van Geometry: de M2, die ons enigszins aan Rowan Atkinson doet denken.

De Geometry M2 waarvan AutoWeek de foto's heeft opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie is een 3,07 meter kort, 1,52 meter breed en 1,6 meter hoog bonkig vormgegeven kleintje met een relatief grote wielbasis van 2,02 meter. Ondanks zijn bescheiden afmetingen biedt de M2 plaats aan vier inzittenden. De capaciteit van het accupakket kunnen we je helaas nog niet melden, al weten we wel dat er twee motoren komen. De zwakste levert 27 pk, de sterkste schopt het tot 40 pk.

Met die vermogens is de Geometry M2 een rasecht elektrisch kleintje dat speciaal bedoeld is voor gebruik in de stad. Met de Geometry M2 hoopt Geely een antwoord te hebben op met name de Wuling Hongguang Mini EV, een in China uiterst succesvolle kleine EV die er sinds kort zelfs ook als cabriolet is. Geely is overigens bepaald niet de eerste Chinese fabrikant die een hap uit het verkoopsucces van die Wuling tracht te nemen. Zo kwam Chery eerder al met de QQ Ice Cream, Dongfeng met de Fengguang Mini EV, Changan met de Lumin en ook de nog kakelverse Lingbox Uni opereert in het segment van de Chinese stads-EV.