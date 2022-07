Radar: nieuw elektrisch merk van moederbedrijf Volvo

Geely is een werkelijk gigantisch Chinees bedrijf. De Geely Holding heeft een merkenportfolio dat inmiddels uit een niet meer op twee handen te tellen aantal merken bestaat. Onder de merknaam Geely worden auto's verkocht, maar daarnaast maken ook Geometry, Lynk & Co en zelfs Proton deel uit van de Chinese kolos. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Geely is namelijk ook het moederbedrijf van Volvo, Polestar, Smart, Lotus en heeft daarnaast ook nog eens Zeekr én LEVC in bezit. Daarnaast verkoopt het onder de merknaam Farizon bedrijfswagens. Aan dit enorme portfolio voegt Geely nu nog een merk toe: Radar.

De eerstgeborene van Radar is de RD6, een volledig elektrische pick-up. Geely parkeert de RD6 ter introductie op een strandje, compleet met surfplanken en klapstoeltjes. Je voelt hem al aankomen: Geely positioneert Radar als een lifestyle-merk. Een outdoor lifestyle-merk, om precies te zijn. Het levert de RD6 in ieder geval een stel stroomaansluitingen in de laadbak op. Radar gaat niet alleen elektrische pick-ups maken, maar zegt ook elektrische SUV's en elektrische offroaders in het vat te hebben. Alle auto's komen op het SEA-platform van Geely te staan, een basis die voluit Sustainable Experience Architecture heet en dat in diverse formaten beschikbaar is. Lotus past het platform toe onder zijn elektrische SUV Eletre, Smart parkeert er de #1 op, Polestar gaat het gebruiken voor de 4 en in China maakt de hier niet niet leverbare maar wel voor de Europese markt aangekondigde Zeekr 001 er eveneens gebruik van.

Uitgebreide technische specificaties van de RD6 geeft Radar in een later stadium vrij. Zo te zien hebben we te maken met een elektrische pick-up die wat formaat betreft in dezelfde categorie valt als de Toyota Hilux en Ford Ranger. De RD6 is getekend onder leiding van Peter Horbury, bekend van zijn werk bij Jaguar, Volvo en Aston Martin.

In het Chinese Hangzhou rijgt Radar zijn eigen ontwikkelingscentrum en in Zibo is een productiefaciliteit voor Radar uit de grond gestampt. De eerste exemplaren van de RD6 moeten in het vierde kwartaal van dit jaar de Chinese consument bereiken. Geely zegt dat het met Radar gehoor geeft aan de - volgens het bedrijf - sinds de coronapandemie wereldwijd toegenomen behoefte om de natuur in de trekken. Radar ga je dus ook in andere landen tegenkomen. Of Nederland daarbij hoort, is vooralsnog niet bekend.