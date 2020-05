Geometry C: elektrische SUV van Geely

Het moederbedrijf van Volvo heeft diverse andere merken in zijn portfolio waar Geometry er een van is. Het is die fabrikant die in de vorm van deze simpelweg 'C' geheten cross-over een volledig nieuw model presenteert.

Geometry liet in april al de eerste schetsen van de C zien, een nieuwe cross-over waarvan het bedrijf nu de eerste foto's van de daadwerkelijke auto laat zien. De C is na de vorig jaar rond deze tijd gepresenteerde A het tweede model van Geometry. De nieuwkomer staat op het platform van zijn eerder gepresenteerde sedanbroer en dus is het niet verwonderlijk dat de wielbasis van deze C met 2,7 meter identiek is aan die van dat model. Met zijn lengte van 4,32 meter is de C echter zo'n dertig centimeter korter dan de A. De auto is 1,83 meter breed en 1,56 meter hoog.

Net als de Geometry A is deze nieuwe cross-over in alle gevallen volledig elektrisch. Waar de A een 163 pk en 250 Nm sterke elektromotor heeft, beschikt deze elektrische cross-over over een 204 pk en 310 Nm sterke unit die de vooras aandrijft. Er komt een variant met een elektrische actieradius (NEDC) van 400 kilometer en een prijzigere variant die het tot een reikwijdte van 550 kilometer moet schoppen. Hoe groot de bijbehorende accupakketten zijn, houdt Geometry nog even onder de pet.

Het mag geen verrassing heten dat de C is getekend volgens dezelfde designstijl als de eerstgeborene van het merk: de A. De auto heeft een vergelijkbare, relatief dichte snuit met in de bumper een opening die voor de noodzakelijke koeling moet zorgen. Ook past Geometry de 'verzonken' portiergrepen toe die we eerder al op de A zagen. De C is verder voorzien van matrix-ledkoplampen en heeft een brede ledbalk aan de achterzijde die de lichtunits hier met elkaar verbinden. Foto's van het interieur zijn er vooralsnog niet, al zal het binnenste waarschijnlijk niet sterk anders zijn dan dat van de A. In juli verschijnt de C op de Chinese markt. Geely heeft nog geen concrete plannen om Geometry ook in Europa te gaan voeren.