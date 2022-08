Zeekr 009 is nieuwe elektrische MPV

Is de MPV dood? In Europa misschien bijna, maar elders in de wereld zijn de ruimtereuzen nog volop in leven. Volvo's zustermerk Zeekr geeft nu de eerste foto's vrij van een splinternieuwe MPV die ook nog eens een elektrische aandrijflijn heeft.

Het Chinese Geely heeft een enorm merkenportfolio waarvan je in Europa onder meer Volvo, Lynk & Co en Lotus kent. Maar er is ook Zeekr, dat met de 001 in thuisland China al een elektrische cross-over verkoopt. Die 001 blijft niet lang alleen. Het tweede elektrische model van Zeekr wordt geen SUV of cross-over, maar een rasechte MPV. Van die Zeekr 009 hebben we nu duidelijker beeld.

Eind juli gaf Zeekr al de eerste duistere teaserplaten van de 009 vrij. Waar de aanvankelijk als model van Lynk & Co beoogde maar als Zeekr opgedroogde 001 nog een typisch Lynk & Co-front heeft, krijgt de Zeekr 009 een behoorlijk eigen gezicht. Toch vallen hem enige Lynk & Co-invloeden niet te ontzeggen. Zo zien we koplampen die voornamelijk zijn opgebouwd uit twee verticale strepen. Ook de modellen van Lynk & Co hebben een lichtsignatuur die uit verticale strepen bestaat. De Zeekr 009 heeft zowel aan de linker- als rechterkant een schuifdeur met een opvallende oplopende lijn in de carrosserie. Voor zoveel mogelijk interieurruimte heeft Zeekr van de 009 een behoorlijk hoekig gevaarte gemaakt.

Net als de Lynk & Co en een reeks toekomstige modellen van Volvo en Polestar staat de Zeekr 009 op het Sustainable Experience Architecture (SEA)-platform. Hij meet ruim 5,2 meter in de lengte waarvan zich alleen al 3,21 meter tussen de voor- en achteras bevindt. Technische specificaties hebben we verder nog niet. Andere forse maar niet per definitie elektrische MPV's in China zijn de Trumpchi M8, de Buick GL8 en de Roewe iMax8.