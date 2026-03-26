Geely brengt EV en plug-in naar Nederland: vanaf 35 mille

Begin deze maand was de aankondiging er al: opnieuw komt er een Chinees automerk bij in ons land. Dit keer is het niet zomaar een kleine speler, maar Geely, het moederbedrijf van merken als Volvo, Zeekr en Polestar. Nu is het zover. Geely lanceert in ons land twee modellen: de Geely E5 en Geely Starray EM-i.

Geely E5

We beginnen even met de elektrische, de Geely E5. Die elders ook al als EX5 aangeboden SUV is 4,69 meter lang en mengt zich zodoende tussen elektrische auto's zoals de Skoda Enyaq. Dat doet de E5 in de basis met een 60,22 kWh grote accu, goed voor 430 km rijbereik (WLTP). Er is ook een grotere 60,22 kWh-accu van de partij, die een rijbereik tot 475 km oplevert. In beide gevallen gaat het om LFP-accu's. Een maximaal laadvermogen meldt men nog niet, al moet in 20 minuten de accu van 30 naar 80 procent op te laden zijn. Ook het vermogen van de Geely E5 is nog niet bekend, maar de in China als EX5 verkochte E5 heeft een 218 pk sterke elektromotor op de voorwielen. Het is nog even de vraag of het daar ook beschikbare kleinere 49,52 kWh-accupakket deze kant nog op komt.

De Geely E5 biedt standaard een voor zijn formaat niet per se heel indrukwekkende 461 liter bagageruimte. Met de achterbank plat is het uit te breiden naar 1.877 liter. Kennen we de basis van de Geely E5 al ergens van aangezien het vanwege het moederbedrijf familie is van onder meer Volvo? Ja en nee. De Geely E5 staat op een variant van de GEA-architectuur die de Smart #5 bijvoorbeeld al gebruikt, maar wel een andere variant.

De Geely E5 wordt leverbaar in Nederland voor een vanafprijs van €37.990. De eerste leveringen starten naar verwachting in het tweede kwartaal.

Prijzen Geely E5 - Maart 2026

Model & uitvoering Prijs Accu Rijbereik Geely E5 Pro €37.990 60.22kwH 430km Geely E5 Pro+ €39.990 68.39kwH 475km Geely E5 Max+ €41.990 68.39kwH 450km

Geely Starray EM-i

Dan de plug-in hybride nieuwkomer; de Geely Starray EM-i. Die wordt apart genoemd en is met zijn 4,74 meter lengte ook net even een slagje langer dan de E5, maar stiekem zijn de twee wel aan elkaar verwant. Als je ze naast elkaar zet, is dat vooral aan de raampartijen ook wel te zien. Waar de E5 het gaat proberen naast auto's als de Skoda Enyaq en Tesla Model Y, maakt de Starray EM-i zich op voor een strijd tegen bijvoorbeeld de Volkswagen Tiguan en Kia Sportage.

Hij treedt in elk geval met een prima elektrisch rijbereik aan, want met de grootste accu (29,8 kWh, LFP) komt de Starray EM-i puur elektrisch tot 136 km ver volgens de WLTP-cyclus. Het begint echter bij een versie met 18,4 kWh en die schopt het tot 83 km. Goed om te weten, je kunt voor een plug-in hybride aardig vlot bijladen, want DC-laden gaat met 60 kW. De aandrijving in de Geely Starray EM-i komt van een 1.5 viercilinder en een elektromotor op de voorwielen, samen goed voor opnieuw 218 pk vermogen. In de Geely Starray EM-i is er in de basis 528 liter bagageruimte en dat kun je uitbreiden tot 2.065 liter als je de achterbank neerklapt. Het is dus duidelijk meer een pakezel dan zijn elektrische broer. Goedkoper is hij ook, want de Starray EM-i is er vanaf €34.990 en wordt ook in het tweede kwartaal verwacht.

Prijzen Geely Starray EM-i - Maart 2026