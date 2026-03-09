De lijst met Chinese automerken die in Nederland actief zijn, wordt weer langer. De nieuwste Chinese toetreder tot de Nederlandse markt is een grote: Geely.

Geely is enorm. Je kent de naam vast van het moederbedrijf van Volvo, Polestar, Lotus en Smart. De industriële gigant Geely heeft ook een automerk dat zijn eigen naam draagt: Geely Auto, kortweg ook gewoon Geely. Het is automerk Geely dat nu kenbaar maakt dat het zijn tanden wil zetten in de Nederlandse automarkt en dat gelijktijdig zijn vleugels uitslaat naar België en Luxemburg.

Later deze maand belicht Geely zijn toekomstplannen voor Nederland. Welke modellen het hier gaat voeren, weten we nog niet. Gezien de Europese importheffing op in China geproduceerde EV's achten we het aannemelijk dat Geely hier niet enkel elektrische auto's gaat voeren.

Het merk zegt auto's te willen leveren die ruim en comfortabel zijn, zonder overbodige complexiteit en die voor iedereen beschikbaar zijn. Geely verkoopt in zijn thuisland diverse plug-in hybrides en EV's onder het premiumlabel Geely Galaxy. Of auto's uit het Galaxy-gamma aan die omschrijving voldoen, valt nog te bezien.

In een handjevol Europese landen verkoopt Geely al de Starray EM-i (foto's 7 t/m 11) en de EX5 (foto's 1 t/m 10). Ook die EX5 is er een van de Galaxy-familie. De Starray EM-i is een 4,75 meter lange plug-in hybride SUV met een elektrisch bereik van dik 80 kilometer. De Geely EX5 - die in China 'E5' heet is een 4,62 meter lange volledig elektrische SUV met een WLTP-actieradius van 430 kilometer.