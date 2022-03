Lotus Eletre: elektrische SUV luidt nieuw hoofdstuk in

Het is lang geleden dat er zoveel te doen was rond Lotus. Er is namelijk een heel nieuw hoofdstuk aangebroken, ingeluid door de Emira. Hoewel dat nog een supercar met benzinekracht is, is die met zijn dik 1.400 kilo al niet meer bepaald een Lotus van de oude stempel. Dat het echter nog gekker kan, bewijst Lotus met de volgende nieuwkomer: de Eletre.

Simplify, then add lightness, was ooit het credo. Nou, Colin Chapman draait zich om in zijn graf, want hier staat namelijk een pakweg 2 ton zware auto. Een SUV nota bene en ook nog eens een elektrische. De Eletre is nu al de meest controversiële auto die Lotus ooit heeft gemaakt.

Lijkt de Eletre nog een beetje op een Lotus? In ieder geval zien we hier en daar nog wat knipogen naar die andere nieuwe Lotus, de Evija, maar daar is het dan ook wel mee gezegd. Het ‘add lightness’ komt volgens Lotus terug door openingen in de carrosserie. Je kunt, zo ondervonden we toen we de auto in het echt konden bekijken, daadwerkelijk hier en daar je hand door de koets steken. Zo zijn er net voor de voorwielen en net achter de achterwielen kanalen waar de lucht vrij doorheen kan stromen. Dat moet volgens Lotus vooral de luchtweerstand verlagen. Belangrijker: de Eletre is grotendeels opgetrokken uit koolstofvezel en aluminium om het gewicht toch enigszins binnen de perken te houden. Het mag gezegd worden, 2 ton is weliswaar een hoop, maar het valt nog enigszins mee voor een 5,1 meter lange elektrische SUV. Hoewel de Eletre duidelijk een SUV is, heeft Lotus een poging gedaan om hem toch nog enigszins rank van vorm te maken. Dat zit vooral in hoe hoog de Eletre is: slechts 1,63 m. Dat valt nog mee in verhouding tot de lengte.

Snel, in alles

De voorlopige specificaties zijn indrukwekkend. De Eletre heeft namelijk een ruim 100 kWh groot accupakket aan boord, is minimaal 600 pk sterk en vierwielaangedreven. Er zijn twee elektromotoren aanwezig, een voor en een achter. Lotus zegt dat het tussen de 2 en 3 seconden duurt om met de Eletre van 0 naar 100 km/h te schieten; de topsnelheid ligt op een voor een EV indrukwekkende 260 km/h.

De basis van de Eletre is een nieuw EV-platform dat Lotus EPA noemt en dat is ontwikkeld in samenwerking met teams in China, Zweden en Duitsland. Reken maar dat moederbedrijf Geely daar flink de hand in heeft gehad en dat de ontwikkelaars ook bij Volvo en Polestar om de hoek hebben gekeken. 800V-technologie zorgt voor snelle laadtijden en de accu ligt zo diep mogelijk in de bodem om het zwaartepunt laag te houden. Qua laden en rijbereik zit het in ieder geval wel goed. Lotus mikt op een WLTP-bereik van circa 600 km. Bijladen kan met maximaal 350-kW laadvermogen en dan heb je er in 20 minuten 400 km rijbereik bij. Standaard is ook een 22-kW AC-lader aanwezig.

Het is nog even de vraag hoe alle elektrokracht zich vertaalt in het stevigere bochtenwerk, maar ook hier is volgens Lotus uitgebreid aandacht aan besteed. Zo heeft de Eletre onder meer optioneel 'slimme' luchtvering om de boel stabiel te houden, achterassturing, torque vectoring en een actieve stabilisatorstang. Je kunt het je in een Lotus misschien niet voorstellen, maar als je liever niet zelf stuurt, dan is een heel leger aan Lidar-sensoren er klaar voor om de Eletre level 2 autonoom op weg te helpen. Ook is hij voorbereid als de wetgever in een later stadium hogere niveaus autonoom rijden toestaat.

Interieur

In de Eletre moet je volgens Lotus het idee krijgen dat je in een supercar zit. Daar heeft het merk verschillende voorzieningen voor bedacht. Zo kan het centrale 15,1 inch grote infotainmentscherm naar achteren wegklappen om de afleiding te minimaliseren, heeft het stuur een sportief uiterlijk met een afgevlakte boven- en onderkant en is de rij-informatie behalve van een digitaal instrumentarium ook van een head-up display af te lezen zodat je je ogen op de weg kunt houden. Tenslotte houden de sportstoelen je stevig ingeklemd. Duidelijk is echter dat de Eletre vooral een hoge luxebeleving moet geven, meer nog dan een sportief gevoel. Het interieur is weelderig bekleed, onder meer met een materiaal dat deels uit wol is vervaardigd om het gewicht te drukken.

Achterin is duidelijk aardig wat beenruimte, zo hebben we achter de schermen bij de introductie al even kunnen zien. Lange personen zullen niet snel met hun knieën tegen de voorstoelen aan zitten, iets dat - ondanks hun vaak niet al te grote lengte - de Chinezen ook zullen waarderen. Lotus hoopt immers ook in China potten te breken met de Eletre. Je kunt achterin plaatsnemen op twee individuele plekken, al komt er ook een uitvoering met een bank voor drie personen achterin. De Eletre is als het om bagage gaat de ruimste Lotus ooit, want in de kofferbak kun je 400 liter benutten, en in de 'frunk' nog 77 liter.

Ruim boven een ton

Er is nog genoeg over te vertellen, maar reken maar dat je op een later moment nog meer van deze auto gaat zien. Of het nou heiligschennis is of niet, Lotus heeft hier in ieder geval een veelbelovende SUV mee neergezet die ongetwijfeld de kas prima zal spekken. De voorlopige Britse richtprijs van de Eletre ligt namelijk op zo’n 100.000 pond, omgerekend pakweg €120.000 euro. De Eletre wordt gebouwd in Wuhan in China en de eerste exemplaren worden volgend jaar geleverd.