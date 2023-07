De Chinese autogigant Geely was met onder meer Volvo, Polestar en Lynk & Co al heel lekker bezig in Europa, maar gaat er nu helemaal vól tegenaan. De Volvo EX30, Zeekr X en Smart #1 delen hetzelfde platform en zijn alle drie veelbelovend, maar hoe verhouden de drie zich eigenlijk tot elkaar? Een overzicht.

Geely is misschien wel de slimste onder de Chinese autofabrikanten. In plaats van met veel moeite een geheel nieuw automerk naar Europa te brengen, met alle imagotechnische uitdagingen van dien, kocht het bedrijf al in 2010 simpelweg de overgrote meerderheid van de Volvo-aandelen op. Volvo’s worden nog steeds voor een belangrijk deel in Zweden ontwikkeld en zijn dus nog steeds de auto’s die veel Europeanen zo kunnen waarderen om hun design, maar achter de schermen trekt Geely aan de touwtjes.

Ondertussen pakt Geely stevig door en zijn er mede dankzij diezelfde Zweedse ontwikkelaars meer merken gelanceerd. Zo levert het EV’s van Polestar en kennen we Lynk & Co, dat met de 01 onder uiterst gunstige voorwaarden een fijne plug-in hybride biedt. Samen met Mercedes – keurig 50-50 – investeerde Geely flink in Smart, dat zichzelf met de #1 opnieuw uitvond. En dan is er nog Zeekr, een nieuw merk dat met de X en de 001 twee geheel nieuwe, futuristisch ogende EV’s op de Europese markt zet. Ondertussen komt misschien wel de grootste klapper van Volvo zelf: de Volvo EX30 is een compacte elektrische cross-over die vanaf zo’n 37 mille zal worden aangeboden en waar veel mensen logischerwijs reikhalzend naar uitkijken.

De Volvo EX30 staat op het zogenaamde SEA2-platform van Geely. SEA staat voor Sustainable Experience Architecture, de 2 duidt een bepaalde formaatsklasse aan. Dezelfde basis vinden we ook onder de Zeekr X en de Smart #1, die daarmee automatisch veel techniek delen met de nieuwe Volvo. Verrassend is, dat niet de auto van het nieuwe onbekende merk of de auto van Smart, maar juist de Volvo de voordeligste van deze drie auto’s is. Daar hoort echter ook een kanttekening bij, want die lage prijs hoort bij een versie met een relatief kleine accu die bij de Zeekr en de Smart (nog) niet leverbaar zijn. Bovendien blijkt de Volvo het kleinst. Wat de andere verschillen zijn? Daar kunnen we je van alles over vertellen, maar de onderstaande tabel maakt het beter inzichtelijk dan wij schrijvend kunnen doen. Zeg het maar: welke van deze drie auto’s acht jij het meest kansrijk?