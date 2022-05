Lingbox Uni: schieten op elektrische succesnummertjes

Liefhebbers van piepkleine elektrische auto's die je nooit in Nederland op de weg gaat zien: opgelet. Er is in China weer een nieuwe elektrische stadsrakker die even hoekig als aandoenlijk oogt: de Lingbox Uni van Jemmell.

Kleine elektrische stadsauto's zijn in China razend populair. Met de Hoangguang Mini EV schoot de Chinese fabrikant Wuling in 2020 regelrecht in de verkooproos en sindsdien is het aanbod van dergelijke elektrische modellen gestaag toegenomen. Zo heeft Chery de QQ Ice Cream in het aanbod en kan de Chinese consument sinds dit jaar bij Dongfeng aankloppen voor de Fengguang Mini EV. In maart slingerde Changan een iets grotere variatie op het micro-EV-thema de wereld in en nu maken we kennis met de Lingbox Uni van Jiangsu Jemmell New Energy Vehicle Industry, simpelweg Jemmell.

De Lingbox Uni is een 2,93 meter korte elektrische stadsrakker die met zijn hoekige vorm zoveel mogelijk ruimte uit zijn beperkte afmetingen wil persen. Hij heeft altijd een 27 pk en 86 Nm sterke elektromotor, maar is wel te krijgen met twee verschillende accupakketten. Er is een 11,52 kWh exemplaar waar de Lingbox Uni een actieradius van 140 kilometer uit perst. Voor wie dat niet genoeg vindt, heeft de fabrikant een 15,97 kWh exemplaar in de aanbieding dat de auto een bereik van 201 kilometer oplevert. De Lingbox Uni heeft in China een vanafprijs van omgerekend slechts €5.430. De duurste variant - altijd in two-tone kleurstelling gespoten - wisselt in China vanaf omgerekend €6.970 van eigenaar.